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03 Aralık 2019 Salı 19:45:02 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 20:15:48

'İmam hatip okulları alınmıyor' iddiasına Bakanlıktan açıklama

MEB ile Arçelik arasında imzalanan "Dijital Kanatlar" projesinin anlaşmasında, "imam hatip okulları seçilmeyecektir" maddesinin yer aldığı iddia edilmişti. Haberlerle ilgili Bakanlıktan açıklama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Arçelik firması arasında imzalanan protokolde, imam hatip okullarına yönelik ayrımcılık yapıldığı iddia edilmişti. 81 ilde 100 ortaokulda başlatılacak projenin anlaşma protokolünde, "İmam hatip okulları seçilmeyecektir" ibaresinin yer aldığı belirtilmişti.

MEB, basına yansıyan yansıyan haberle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“MEB ile Arçelik'in kodlama sınıfları protokolünde ayrımcılık: İmam hatip okulları kesinlikle olmayacak” başlıklı haberle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz ile Arçelik A.Ş. arasındaki “Dijital Kanatlar” Projesi İş Birliği Anlaşması 25.11.2019 tarihinde imzalanmıştır. Protokol, ilgili Genel Müdürlüğümüze bağlı ortaokulları kapsadığı için yazıda anlaşmanın yol açtığı hukuki sorumluluk gereği  “okul ve öğretmen seçim kriterleri” belirtilmiş olup, hatalı bildirim yapılmaması için dikkat edilecek hususlar bölümünde söz konusu ifadeye verilmiştir. İş birliği protokolleri, tarafı olan genel müdürlüklerin bağlı oldukları okulları kapsamaktadır.

İmam Hatip Ortaokullarımızın bağlı olduğu Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün de öğrencilerimize teknolojiyi etkin kullanabilme becerilerinin kazandırılması, nitelikli ortam ve etkinliklerin planlanarak uygulanması adına çok sayıda benzer iş birliği çalışması bulunmaktadır.

Ayrıca, 03.12.2019 tarihi itibariyle söz konusu protokolün kapsamı genişletilerek İmam Hatip Ortaokullarımızın bağlı olduğu Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün de katılımı sağlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

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