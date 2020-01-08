İlyas Salman kaç yaşında? İlyas Salman kimdir, nereli?
İlyas Salman kaç yaşında? İlyas Salman kimdir, nereli? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve yönetmen İlyas Salman, birçok filmin yönetmenliğini yaptı, 1977 ile 2008 yılları arasında birçok filmde yer aldı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman hakkında merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte İlyas Salman kaç yaşında? İlyas Salman kimdir, nereli? sorularının yanıtı..
İlyas Salman kaç yaşında? İlyas Salman kimdir, nereli? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve yönetmen İlyas Salman, birçok filmin yönetmenliğini yaptı, 1977 ile 2008 yılları arasında birçok filmde yer aldı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman hakkında merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor. İlyas Salman ile ilgili merak edilenler sizlerle..
İLYAS SALMAN KAÇ YAŞINDA?
İlyas Salman, 66 yaşında.
İLYAS SALMAN KİMDİR?
İlyas Salman, 1954 yılında Malatya ilinin Arguvan ilçesi Asar Köyü'nde doğdu. Aslen Arguvan, Malatyalıdır. Arguvan ilçesi Asar köyü nüfusuna kayıtlıdır. Malatya Turan Emeksiz Lisesi'nden mezun oldu, konservatuarda eğitim görürken son sınıfta okuldan kovuldu. Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda başladı. Uzun yıllar sinema oyunculuğu yaptı. Sinemada köylü tiplemeleri ile tanındı.
Annesi Hafize hanım, babası Vahap Salman'dır. Salman, Sinema oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğini yaptığı iki sinema filmi bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli tarzda şiirleri ve türkü albümleri bulunmaktadır. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda 1997'den 2000 yılına kadar sahneye çıkmıştır.
Son olarak Hasretim Sansürlüdür isimli bir şiir kitabı ve Türksolu dergisindeki makalelerinden oluşan Kırmızı Beyaz isimli bir kitabı çıkmıştır. Gülser Salman ile evlidir ve Devrim adında bir kızı, Temmuz Ali adında bir oğlu vardır.
İlyas Salman, son olarak 2012 yılında Lal Gece adlı filmde başrolde oynadı.
Filmleri
1977 Çöpçüler Kralı Kapıcı
1977 Baskın
1978 Kibar Feyzo Bilo
1978 Sultan Bekçi Kolombo
1978 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Bilo Ağa
1979 Erkek Güzeli Sefil Bilo Bilo
1980 Yedi Kocalı Hürmüz
1980 Talihli Amele Mehmet Ali
1980 Banker Bilo Bilo
1980 İbişo İbişo
1980 Beş Parasız Adam
1981 Hababam Sınıfı Güle Güle Mehmet
1981 Çirkinler de Sever Mazlum
1982 Dolap Beygiri Ali
1982 Çiçek Abbas Abbas
1982 Sari Mercedes Gurbetci Bayram Ünal
1983 Aptal Kahraman Şahan
1983 Şaşkın Ördek Halil İbrahim
1983 Şekerpare Cumali
1984 Kızlar Sınıfı İlyas Hoca
1985 Ya Ya Ya Şa Şa Şa
1985 Uyanıklar Dünyası İlyas
1985 Ekmek Elden Su Gölden
1985 Para Babası
1985 Fakir Milyoner
1985 Sarı Öküz Parası
1985 Köfteci Holding
1985 Deliye Hergün Bayram
1986 Sen Neymişsin Be Abi
1986 Karaman'ın Koyunu
1986 Ben Milyoner Değilim
1986 Ava Giden Avlanır
1987 Aşk Peşinde İlyas
1987 Gönlü Bol
1987 Fikrimin İnce Gülü / Sarı Mercedes Bayram
1988 Keklik Ali
1988 Aptal Aşık
1989 Afacan
1989 Kınalı Hanzo İlyas
1990 Aile Bağları Deli Fişek
1990 Zavallı Ali
1993 Kızlar Sınıfı
1994 Sarhoş
1994 Talihsiz Bilo
1994 Yoksa Yaşlandım mı?
1995 Naylon Karı
1995 Antika Kabadayı
1995 Karımı Aldatamam
1995 Tek Ayaklı Kuşlar
1995 Rambo Ramiz
1997 Yasemince
1997 Tatil Belası
1998 Gülerken Ağladık
2001 Fakiro
2003 Sen Hiç Güneşte Üşüdün mü?
2003 Güneş de Karanlığa Düşer
2006 Sis ve Gece Cuma
2006 Adressiz Sorgular Âdemoğlu
2008 Ölüm Çiçekleri-Saraybosna Eyüp Sabri
2008 Çıngıraklı Top Muzo
Yönetmen
1990 Zavallı
1990 Aile Bağları Deli Fişek
Senaryo yazarı
1990 Zavallı
1990 Aile Bağları Deli Fişek
Tiyatro oyuncusu
Gurbet Kuşları
Müzik-Şiir albümleri
Yaram Sızlar
Söze Güneş Doğdu
Türkülerimiz Var Söylenecek
Aramayın Beni Başka Yerde
Dağların Ardı Nazlıdır
Doğdukları Yerde Doymayanlar
İnadına Türküler
Kitapları
Hasretim Sansürlüdür (2006)
Yazıları
Kırmızı Beyaz/Türksolu (2007)
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