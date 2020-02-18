İllegal bahisçiler yandı! Torba yasaya o da eklendi

AK Parti, vatandaşı rahatlatacak 39 maddelik torba kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. İşte AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıkladığı teklifin detayları:

İZİNSİZ SİLAH SATANA HAPİS: Faaliyet izni almadan veya izin belgesine aykırı olarak yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancaları imal eden fabrika veya imalathane kuranlar, işletenler, işyerleri ya da ikametgahlarında bu silahları imal edenler ile bunu kanundaki esaslara aykırı olarak yapanlar, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak. Bu şekilde üretilen silahları satanlar, satışına aracılık edenlere de, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden 500 güne kadar adli para cezası uygulanacak.

MAVİ KARTLILARA DÖVİZLİ BES: Yurtdışında bulunanlara ve Mavi Kart sahiplerine dövizli Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) imkânı getirilecek.

AHİLİK FONU'NA BİR YIL ERTELEME: Esnaf Ahilik Fonu'nun başlangıcı yılsonuna ertelenecek.

YENİLENEBİLİRDE TL FİYAT: Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile ilgili ihaleler, Türk Lirası cinsinden yapılabilecek.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 75 TL: 2020'de finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2.50 TL, aylık 75 TL asgari ücret desteği sağlanacak.

GAZİLERE İKİNCİ MAAŞ: 5 bin iş günü ve 20 yıl sigortalılık süresini dolduran vazife ve harp malulü gazilere ikinci maaş bağlanması imkânı getiriliyor.

BAHİS SİTESİ ENGELLENECEK: Erişimin engellenmesi kararı verilecek katalog suçlara Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yer alan fiiller de ekleniyor. Ayrıca, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve bu kanunda yer alan suçlara ilişkin yayınlara erişim, içerik veya yer sağlayıcılarının yurt dışında ya da yurt içinde bulunmasına bakılmaksızın, resen engellenebilecek.

KOBİ'LERE 175 MİLYAR TL KAYNAK



Hazine ve Maliye Bakanı, finansman imkanlarını geliştirmek ve kredi sisteminin etkin işlemesine katkı sağlamak amacıyla firmalara kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına 25 milyar liraya kadar nakit kaynak aktarmaya veya özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç etmeye yetkiliyken, bu rakam 35 milyar liraya yükseldi. KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla kredi garanti kuruluşlarına sağlanan destek artırılıyor. Bu, KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla piyasaya ekstra 175 milyar lira finansal destek anlamına geliyor.

YURTDIŞINDA DOĞANA DÖVİZLE ASKERLİK



Yurtdışında doğup, orada dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olan Türk vatandaşları da çalışma şartı aranmadan dövizle askerlik uygulamasından yararlanabilecek. Türkiye'de ikamet etmeyen, yurtdışında doğan ve orada süresiz ikameti bulunan gençlerin askerlik görevlerine ilişkin 3 yıl çalışma şartı kaldırılıyor.

AFETTE 1 YIL ELEKTRİK VE GAZ BORCU ERTELENECEK



Doğal afetlerde; doğalgaz ve elektrik borçlarının 1 yıla kadar ertelenmesine imkan sağlanacak. Tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edecekleri gecikme zammının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına Cumhurbaşkanı'nca karar verilebilecek.

MUŞ: FİYAT TARİFESİNİ EPDK BELİRLEYECEK



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tüketicilerin ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasıyla ilgili düzenleme yapacaklarını belirterek, "Bir vatandaşımız 'Ben kullandığım elektriğin yenilenebilir enerjiden gelmesini istiyorum' derse bu düzenlemeyle buna imkan sağlamış olacağız. Buradaki fiyat tarifesinin belirlenmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yetki veriliyor" dedi.

İNTERNETTEN SİLAH SATIŞI YAPILAMAYACAK



internetten silah satışı yapılamayacak. Bu silahlara yönelik ticari reklam, tanıtım ve satış yapılmasına idari para cezaları getirilecek. Bir ulusal kanalda ticari tanıtım ve satış yapılırsa o kanala 419.126 TL, yerel televizyonsa 20.953 TL, ulusal süreli yayınsa 209.563 TL, yerel süreli yayınsa 10.476 TL, ulusal radyoysa 104.781 TL ceza verilecek. İnternetten yapılan satışlara 104.781 TL ceza kesilecek. SMS'le yapılan tanıtımlara da 52.388 TL idari para cezası uygulanacak.

(Sabah Gazetesi)