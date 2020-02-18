İllegal bahisçiler yandı! Torba yasaya o da eklendi

  • Bist 100
    119979
  • Dolar
    6,0650
  • Euro
    6,5718
  • Altın
    307,6780
İstanbul
3 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
SpaceX, yörüngeye 60 internet uydusu daha gönderdi SpaceX, yörüngeye 60 internet uydusu daha gönderdi
Başkan Erdoğan tam not verdi! TCG Anadolu’yu ARAS savunacak! Başkan Erdoğan tam not verdi! TCG Anadolu’yu ARAS savunacak!
Alman terörist ülkesine postalandı Alman terörist ülkesine postalandı
Devlet açıkladı: Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayında ücret alınmayacak Devlet açıkladı: Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayında ücret alınmayacak
Irak'ın Kuzeyi savaş uçaklarımızla bombalandı: 4 PKK’lı artık yok Irak'ın Kuzeyi savaş uçaklarımızla bombalandı: 4 PKK’lı artık yok
Kavgalı olduğu ağabeyinin dükkan ve aracını molotofladı Kavgalı olduğu ağabeyinin dükkan ve aracını molotofladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türk bilim insanları Antartika'da 15 proje yürütecek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türk bilim insanları Antartika'da 15 proje yürütecek
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Altın fiyatları hızla yükseliyor! 18 Şubat gram altın ve çeyrek altın alış satış ne kadar? Altın fiyatları hızla yükseliyor! 18 Şubat gram altın ve çeyrek altın alış satış ne kadar?
Açılış rakamları belli oldu! İşte son durum Açılış rakamları belli oldu! İşte son durum
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda dev FETÖ operasyonu Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda dev FETÖ operasyonu
Esed-PKK-İran pazarlığa oturdu! Çatışmalar şiddetlendi Esed-PKK-İran pazarlığa oturdu! Çatışmalar şiddetlendi
Çok büyük operasyon! 467 kişi hakkında gözaltı kararı verildi Çok büyük operasyon! 467 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Yasanın Meclis’ten geçtiği gece kasedi yayınlandı! Yasanın Meclis’ten geçtiği gece kasedi yayınlandı!
Mahkeme, ucuz ekmek satan fırıncıyı "haksız" buldu Mahkeme, ucuz ekmek satan fırıncıyı "haksız" buldu
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan Cumhurbaşkanına sert tepki:Batı Trakya Türk'tür Türk kalacak Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan Cumhurbaşkanına sert tepki:Batı Trakya Türk'tür Türk kalacak
İP'de HDP depremi: 5 istifa daha yolda! İP'de HDP depremi: 5 istifa daha yolda!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Çığ tehlikesi uyarısı! Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Çığ tehlikesi uyarısı!
Fransa'da sosyal kaos! 34 yılın en büyük grevi Fransa'da sosyal kaos! 34 yılın en büyük grevi
Tezgah konusunda sorun yaşadığını söyleyen kişi İBB önünde kendisini yakmak istedi Tezgah konusunda sorun yaşadığını söyleyen kişi İBB önünde kendisini yakmak istedi
İsmail Saymaz’dan FETÖ itirafı! Destek tweetlerini kabul etti İsmail Saymaz’dan FETÖ itirafı! Destek tweetlerini kabul etti
İsmail Saymaz'dan FETÖ itirafı geldi! Destek tweetlerini doğruladı İsmail Saymaz'dan FETÖ itirafı geldi! Destek tweetlerini doğruladı
Türkiye'ye sipariş yağıyor! Koronavirüs sonrası talep patladı! Türkiye'ye sipariş yağıyor! Koronavirüs sonrası talep patladı!
İllegal bahisçiler yandı! Torba yasaya o da eklendi İllegal bahisçiler yandı! Torba yasaya o da eklendi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Şubat 2020 Salı 08:11:11 | Son Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 08:18:54

İllegal bahisçiler yandı! Torba yasaya o da eklendi

Son dakika haberine göre; AK Parti, vatandaşın hayatına dokunan 39 maddelik bir yasa teklifi hazırladı. İllegal bahis ve şans oyunları katalog suçu oluyor. O siteler resmen kapatılabilecek. İnternetten silah satışı yapılamayacak. İşverene 75 TL asgari ücret desteği verilecek

AK Parti, vatandaşı rahatlatacak 39 maddelik torba kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. İşte AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıkladığı teklifin detayları:

İZİNSİZ SİLAH SATANA HAPİS: Faaliyet izni almadan veya izin belgesine aykırı olarak yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancaları imal eden fabrika veya imalathane kuranlar, işletenler, işyerleri ya da ikametgahlarında bu silahları imal edenler ile bunu kanundaki esaslara aykırı olarak yapanlar, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak. Bu şekilde üretilen silahları satanlar, satışına aracılık edenlere de, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden 500 güne kadar adli para cezası uygulanacak.

MAVİ KARTLILARA DÖVİZLİ BES: Yurtdışında bulunanlara ve Mavi Kart sahiplerine dövizli Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) imkânı getirilecek.
AHİLİK FONU'NA BİR YIL ERTELEME: Esnaf Ahilik Fonu'nun başlangıcı yılsonuna ertelenecek.
YENİLENEBİLİRDE TL FİYAT: Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile ilgili ihaleler, Türk Lirası cinsinden yapılabilecek.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 75 TL: 2020'de finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2.50 TL, aylık 75 TL asgari ücret desteği sağlanacak.
GAZİLERE İKİNCİ MAAŞ: 5 bin iş günü ve 20 yıl sigortalılık süresini dolduran vazife ve harp malulü gazilere ikinci maaş bağlanması imkânı getiriliyor.

BAHİS SİTESİ ENGELLENECEK: Erişimin engellenmesi kararı verilecek katalog suçlara Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yer alan fiiller de ekleniyor. Ayrıca, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve bu kanunda yer alan suçlara ilişkin yayınlara erişim, içerik veya yer sağlayıcılarının yurt dışında ya da yurt içinde bulunmasına bakılmaksızın, resen engellenebilecek.

KOBİ'LERE 175 MİLYAR TL KAYNAK

Hazine ve Maliye Bakanı, finansman imkanlarını geliştirmek ve kredi sisteminin etkin işlemesine katkı sağlamak amacıyla firmalara kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına 25 milyar liraya kadar nakit kaynak aktarmaya veya özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç etmeye yetkiliyken, bu rakam 35 milyar liraya yükseldi. KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla kredi garanti kuruluşlarına sağlanan destek artırılıyor. Bu, KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla piyasaya ekstra 175 milyar lira finansal destek anlamına geliyor.

YURTDIŞINDA DOĞANA DÖVİZLE ASKERLİK

Yurtdışında doğup, orada dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olan Türk vatandaşları da çalışma şartı aranmadan dövizle askerlik uygulamasından yararlanabilecek. Türkiye'de ikamet etmeyen, yurtdışında doğan ve orada süresiz ikameti bulunan gençlerin askerlik görevlerine ilişkin 3 yıl çalışma şartı kaldırılıyor.

AFETTE 1 YIL ELEKTRİK VE GAZ BORCU ERTELENECEK

Doğal afetlerde; doğalgaz ve elektrik borçlarının 1 yıla kadar ertelenmesine imkan sağlanacak. Tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edecekleri gecikme zammının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına Cumhurbaşkanı'nca karar verilebilecek.

MUŞ: FİYAT TARİFESİNİ EPDK BELİRLEYECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tüketicilerin ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasıyla ilgili düzenleme yapacaklarını belirterek, "Bir vatandaşımız 'Ben kullandığım elektriğin yenilenebilir enerjiden gelmesini istiyorum' derse bu düzenlemeyle buna imkan sağlamış olacağız. Buradaki fiyat tarifesinin belirlenmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yetki veriliyor" dedi.

İNTERNETTEN SİLAH SATIŞI YAPILAMAYACAK

internetten silah satışı yapılamayacak. Bu silahlara yönelik ticari reklam, tanıtım ve satış yapılmasına idari para cezaları getirilecek. Bir ulusal kanalda ticari tanıtım ve satış yapılırsa o kanala 419.126 TL, yerel televizyonsa 20.953 TL, ulusal süreli yayınsa 209.563 TL, yerel süreli yayınsa 10.476 TL, ulusal radyoysa 104.781 TL ceza verilecek. İnternetten yapılan satışlara 104.781 TL ceza kesilecek. SMS'le yapılan tanıtımlara da 52.388 TL idari para cezası uygulanacak.

(Sabah Gazetesi)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER