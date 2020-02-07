  • Bist 100
    122080
  • Dolar
    5,9904
  • Euro
    6,5615
  • Altın
    301,7470
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türk müziğinin divası: Müzeyyen Senar Türk müziğinin divası: Müzeyyen Senar
Merkez bankalarında faiz indirim dalgası devam ediyor Merkez bankalarında faiz indirim dalgası devam ediyor
Tekirdağ'da 7 Vietnamlı yakalandı Tekirdağ'da 7 Vietnamlı yakalandı
MSB'den İdlib açıklaması: TSK, en sert şekilde karşılık vermeye hazır MSB'den İdlib açıklaması: TSK, en sert şekilde karşılık vermeye hazır
İlker Başbuğ hakkında suç duyurusu! AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş açıklama yaptı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusu! AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş açıklama yaptı
Denizli'de kız çocukları çete kurdu, kan donduran görüntüler ortaya çıktı Denizli'de kız çocukları çete kurdu, kan donduran görüntüler ortaya çıktı
İzmir'de sucunun, damacanaya idrarını yaptığı iddiası İzmir'de sucunun, damacanaya idrarını yaptığı iddiası
"Uçak kazalarında 'brace' pozisyonu hayat kurtarıyor" "Uçak kazalarında 'brace' pozisyonu hayat kurtarıyor"
Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken katil oldu Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken katil oldu
Türkiye'den BM Güvenlik Konseyinde ''İdlib'' uyarısı: Hiçbir saldırı cezasız kalmayacak Türkiye'den BM Güvenlik Konseyinde ''İdlib'' uyarısı: Hiçbir saldırı cezasız kalmayacak
FETÖ'cüler birbirlerini vampir gibi emiyorlar! FETÖ'cüler birbirlerini vampir gibi emiyorlar!
İstanbullu bu akşama dikkat etsin İstanbullu bu akşama dikkat etsin
Bakan Albayrak: 2020 yılına hedeflerimiz ve projeksiyonlarımız doğrultusunda olumlu bir başlangıç yaptık Bakan Albayrak: 2020 yılına hedeflerimiz ve projeksiyonlarımız doğrultusunda olumlu bir başlangıç yaptık
Burcu Esmersoy 'Berk'in düğünü olsa giderim' dedi, ünlüler dünyası ikiye bölündü Burcu Esmersoy 'Berk'in düğünü olsa giderim' dedi, ünlüler dünyası ikiye bölündü
Sahte altınlarla milyonlarca lira vurgun yapan dolandırıcı yakalandı Sahte altınlarla milyonlarca lira vurgun yapan dolandırıcı yakalandı
Bakan Çavuşoğlu: Rusya'dan bir heyet yarın Türkiye'ye geliyor Bakan Çavuşoğlu: Rusya'dan bir heyet yarın Türkiye'ye geliyor
Dikkat: Birçok kişi bunu bilmiyor! SGK'dan gelen kağıtla şoke oldu! 24 bin TL ödemek zorunda kaldı Dikkat: Birçok kişi bunu bilmiyor! SGK'dan gelen kağıtla şoke oldu! 24 bin TL ödemek zorunda kaldı
İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri: Siyonistlere saldırı düzenlemesi çağrısı yapıyoruz İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri: Siyonistlere saldırı düzenlemesi çağrısı yapıyoruz
Yaralı kurtulan yolculardan vahim iddia: Facia gelirken bir uyarı bile yapılmadı Yaralı kurtulan yolculardan vahim iddia: Facia gelirken bir uyarı bile yapılmadı
Makatına kompresörle hava verip hayatını kararttılar! "Kasten yaralama" suçundan 4 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı Makatına kompresörle hava verip hayatını kararttılar! "Kasten yaralama" suçundan 4 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
Mezarlıktaki 'tecavüz girişimi davasında' flaş gelişme! Mezarlıktaki 'tecavüz girişimi davasında' flaş gelişme!
İçişleri Bakanlığı, Van'daki çığ felaketini soruşturması için müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, Van'daki çığ felaketini soruşturması için müfettiş görevlendirdi
Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'den Pegasus hakkında şok iddialar! Doğruysa vay halimize... Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'den Pegasus hakkında şok iddialar! Doğruysa vay halimize...
Kırşehir'de ekmek fiyatları 59 kuruşa düştü Kırşehir'de ekmek fiyatları 59 kuruşa düştü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Şubat 2020 Cuma 13:00:44 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 13:30:57

İlker Başbuğ hakkında suç duyurusu! AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş açıklama yaptı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında İlker Başbuğ hakkında bugün öğleden sonra suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Elitaş: "Hakaret ve iftira suçlarından şikayetçiyiz. Avukatlarımız 6 kişi adına bu müracaatı gerçekleştiriyorlar" dedi.

AK Parti'de eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkında yapılan toplantı sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan AK Partili Mustafa Elitaş, "Bugün dilekçemizi vereceğiz" dedi

AK Parti'den İlker Başbuğ'a suç duyurusu! AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti'de eski Genelkurmay Başkanı Emekli Org. İlker Başbuğ'un açıklamaları sonrası toplantı yapıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Mustafa Elitaş, "Bir taraftan eski Genelkurmay Başkanı'nın bizi FETÖ'nün siyasi ayağı diye nitelemesi ve diğer taraftan Dursun Çiçek'in sözleri hakkında dilekçemizi hazırladık. Avukatlarımız bugün cumhuriyet savcılığına başvuracaktır" dedi. 

AK Parti Genel Merkezi önünde açıklama yapan Elitaş, dilekçenin bugün verileceğini açıkladı. Elitaş, "Bir taraftan eski Genelkurmay Başkanı'nın bizi FETÖ'nün siyasi ayağı diye nitelemesi ve diğer taraftan Dursun Çiçek'in sözleri hakkında dilekçemizi hazırladık. Avukatlarımız bugün cumhuriyet savcılığına başvuracaktır. İftira ve hakaret suçundan olacak diye biliyorum. Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın olmak üzere 6 kişi olarak suç duyurusu olacak" ifadelerini kullandı. 

Elitaş sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Parlamentoya vesayet koyma heveslilerinin gayretidir. CHP destekledim, desteklemedim diyor ama bir konu komisyonda konuşulur ve en sonunda TBMM'de konuşulur. TBMM'de evet oyu verildikten sonra o önerge TBMM'nin olmuştur. Şu anda parlamenter olan arkadaşlarımızın bu işi çok iyi düşünmesi gerekir. Türkiye parlamentoların kapatıldığı, feshedildiği, bombalandığı nadir ülkelerden biridir. Parlamentoyu susturmak, itibarsızlaştırmak için bir hareket olduğunu arkadaşlarımızın görmesi gerekir. 1960'tan beri yaşanan budur. 12 Eylül budur, 28 Şubat budur... Darbe ile CHP iktidarının eş değer olduğunu hatırlatan günlere gitmiş olur. Geçmişte CHP Genel Merkezi'ni uyaranlar, şimdi de CHP Genel Merkezi'ni aramıştır."

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER