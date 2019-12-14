İlk uçuşunu 2026'da yapacak
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, Milli Muharip Uçağın ilk uçuşunu, 2026-2027'de yapmayı hedeflediklerini bildirdi.
Can, Milli Muharip Uçak projesine ilişkin dün yaptığı açıklamada, “Bizim alt yüklenicimiz TUSAŞ. TUSAŞ bu projede bir İngiliz firmadan danışmanlık alıyor. Şu anda 90'a yakın İngiliz mühendis bizim projemize destek veriyor. Milli Muharip Uçak'ta, şu anda ön tasarım safhasındayız. İnşallah 2022'de ön tasarımı bitireceğiz. Bu ön tasarım devam ederken, belirli bir süre sonra uçağın ilk sacını kesmeye başlayacağız. 2023'te belki ilk prototipin şeklini görmeye başlarız. 2026 sonu, 2027 başlarında Milli Muharip Uçağın ilk uçuşunu yapmayı arzu ediyoruz” dedi.
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