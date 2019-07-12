İlk parçalar Türkiye'de

Ulusal savunmasını güçlendirmek için Rusya’dan S-400 sistemi satın alan Türkiye, ABD yönetiminin tehdit ve şantajlarına rağmen geri adım atmayarak dünyaya örnek oldu. Türkiye’nin talebiyle, ilk olarak 2020 Mart olarak belirlenen teslim tarihi bu yılın temmuz ayına çekildi. Dünyanın en iyi hava savunma sistemi olarak gösterilen S-400’lerin ilk parçaları, planlandığı gibi Türkiye’ye ulaştı.

UZMANLAR DA GELDİ

S-400 hava savunma sistemini taşıyan uçaklar dün Malatya ve Ankara'ya indi. Rusya Araştırmalar Enstitüsü'nün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,“Rusya'dan gelen uçaklar Malatya ve Ankara'ya iniş yaptı. S-400'lerin ilk parçalarıyla, Rus uzmanlar da Türkiye'ye ayak bastılar” ifadeleri kullanıldı. Türkiye'ye S-400'leri getirecek olan uçaklar, 8 Temuz gecesi Rusya'nın Tver (Levsky) şehrinden kalkış yapmıştı.

SINIRA KONUŞLANDIRILACAK

Yetkililer tarafından yapılan detaylı saha analizleri ve araştırmaların ardından ilk bataryanın, 911 kilometrelik Suriye sınırının orta noktası olarak kabul edilen, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi yakınlarına konuşlandırılması bekleniyor. İkinci bataryanın ise Mersin veya Hatay'a konuşlandırılabileceği belirtiliyor. Sistem, her türlü hava aracı, balistik ve kruz füzelerini imha edebiliyor. 600 kilometre menzilde takibe aldığı düşman hedefini 400 kilometre mesafede vurabiliyor. Aynı anda 300 hedefin takip edilebildiği sistem sayesinde 36 hedefe aynı anda atış yapılabiliyor.