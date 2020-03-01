01 Mart 2020 Pazar 17:24:21 | Son Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 17:26:50
Ilımlı muhalifler 9 köyü katil Esed rejiminden geri aldı
Türkiye destekli Ilımlı muhalifler, İdlib'deki çatışmalarda 9 köyü Esed rejimi güçlerinden geri aldı.
Ayrıntılar geliyor...
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