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10 Aralık 2019 Salı 14:32:16 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 14:33:22

İlim Yayma Ödülleri 22 Aralık'ta sahiplerini bulacak

Türkiye'de bilimsel çalışmaları ve araştırmaları desteklemeyi, başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefleyen "İlim Yayma Ödülleri", 22 Aralık'ta sahiplerini bulacak.

İlim Yayma Ödülleri'nin detaylarına ilişkin Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen basın toplantısına İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel Müdürü Adem Yavuz, İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Doç. Dr. İdris Sarısoy ve İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün'ün katıldı.

Bilal Erdoğan, Türkiye'deki genç nesillerin akademik çalışmaya ilgisini artırmak istediklerini belirterek, "Bizler, gençlerimizin akademik kariyer kovalarken, bunu doğru motivasyonlarla yapmasını önemsiyoruz. Gençlerimizin akademik çalışmanın, ilim için ilim, bilim için bilim yapılmasının kıymetli olduğunu görmesi ve bunu ciddi maddi ödülle ödüllendiren kurumlar olduğunu bilmesi, Türkiye'deki akademik çalışmanın kalitesini ve akademik çalışmaya gençliğin ilgisini artıracaktır." diye konuştu.

İlim Yayma Vakfının 70 yıldır Türkiye'de ülkesine bağlı, ideolojik takıntıları olmayan ilim insanları yetişsin diye gayret verdiğini anlatan Erdoğan, "İlim Yayma'nın desteklediği bursları alan, yurtlarından geçen insanlar, asla bu ülkeye ihanet içinde olmamış, her zaman bu ülkeye hizmetle vaktini geçirmiş insanlar olmuştur. İlim Yayma, bu ülkenin referans sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Ödül töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak

Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri'nin İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfının sürdürdüğü anlayışın daha doğru tanınmasına, Türkiye'de akademik çalışmanın kalitesinin artmasına ve genç nesillerin bu konuya önem vermesine yol açacağını belirterek, şöyle konuştu:

"İlim Yayma Ödülleri, inşallah 22 Aralık akşamı Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak. Türkiye'de önemli, iddialı bir başlangıç yapmış olacağız. Türkiye'ye ters beyin göçünün gerçekleşmesine, hem Türkiye'de bütün dünyaya nam salacak akademisyenlerin sayısının artmasına hizmet edecek diye düşünüyoruz. Aziz Sancar'ın dünya çapında ödül alması, Türkiye'deki gençlerin bilime teşvikinde nasıl büyük bir rol oynadı. İnanıyoruz ki iki yılda bir yapacağımız ödülleri alan akademisyenler de Türkiye'de bu alanda birer rol model olacaktır. Bu ödülle hem kendi akademik çalışmalarını daha ileriye götürme fırsatı bulacaklar hem de bu ödülleri alanların sayısı artıkça Türkiye'nin akademik anlamda yıldızlarından oluşan bir takımın oluşacağını düşünüyoruz. Türkiye'de gerçekten ilmi, bilimsel çalışmaya kıymet verildiğini hissettirmek istiyoruz. Bunu yapmak için İlim Yayma isminin çok doğru bir isim olduğuna inanıyoruz."

3 kategoride toplam 500 bin lira ödül verilecek

Doç. Dr. İdris Sarısoy, İlim Yayma Ödülleri sürecine ilişkin bilgi verirken, Mayıs 2017'de Türkiye'deki akademik çalışmaların ve araştırmaların ödüllendirildiği bir çalışma yapılması teklifiyle çalışmalara başlandığını ve yaklaşık 2 yıl çalışıldığını anlattı.

Başvuruların 21 Mayıs'ta başladığını dile getiren Sarısoy, "31 Temmuz'da başvuru sona erdi. 758 kişi başvuru yaptı. Başvurudan sonra uygun olanları bilimsel değerlendirme süreçlerine aldık. Geniş bir bilim kurulu oluşturduk. Ödül alabilecek, nitelikleri en yüksek çalışmaları seçtik. Sonra iki hakeme gönderdik. Kalan eserleri onur kurulu üyelerine sunduk. Onlar da her bir kategoride ödül alacakları sıraladı. Sonrasında vakıf yönetimi, bu kararı teslim etmiş oldu." diye konuştu.

Sarısoy, başvuruların değerlendirilme kriterlerini "toplumsal katkı ve milli sorunlara çözüm", "özgünlük, yenilikçilik ve literatür çeşitliliği", "uygulanabilirlik ve yaygın etki", "metodoloji ve araştırma niteliği", "atıf alma durumu" ve "akademik yetkinlik" olarak sıraladı.

Türkiye'de bilimsel çalışmaları ve araştırmaları desteklemeyi, başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefleyen İlim Yayma Ödülleri, "Büyük Ödül", "Sosyal Bilimler" ile "Doğa ve Sağlık Bilimleri" ana kategorilerinde sahiplerini bulacak. Bu 3 kategoride toplam 500 bin lira ödül verilecek.

Dolmabahçe Sarayında 22 Aralık'ta düzenlenecek ödül törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılıması bekleniyor.

(AA)

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