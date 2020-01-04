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04 Ocak 2020 Cumartesi 22:57:53 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 22:59:28

İletişim Başkanlığından vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı

İletişim Başkanlığı, "Iletisim Baskanlıgı adı ve Cumhurbaskanlıgı logosu kullanılarak sahte bir siteyle 'elektrik ve dogal gaz fatura iadesi' adı altında dolandırıcılık yapılmaya calısıldıgı gozlenmistir." açıklamasında bulunuldu.

İletişim Başkanlığından, kurumun adı kullanılarak, sahte site aracılığıyla "elektrik ve doğal gaz fatura iadesi" adı altında dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı belirtilerek, "Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için aldatıcı yöntemlerle kredi kartı veya kişisel bilgileri isteyen site ve uygulamalara itibar edilmemesi gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı yapıldı.

Son günlerde İletişim Başkanlığı adı ve Cumhurbaşkanlığı logosu kullanılarak sahte bir site aracılığıyla "elektrik ve doğal gaz fatura iadesi" adı altında dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığının gözlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu siteye erişimin engellenmesi, sorumluların adalet önünde hesap vermesiyle ilgili gerekli işlemler gerçekleştirilmiştir. Kurumlarımızın isimleri ve logoları kullanılarak hazırlanan sahtecilik girişimleriyle ilgili vatandaşlarımızı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için aldatıcı yöntemlerle kredi kartı veya kişisel bilgileri isteyen site ve uygulamalara itibar edilmemesi gerekmektedir."

Açıklamada, İletişim Başkanlığının vatandaşlardan hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini talep etmediği, bunun dolandırıcıların milletin devlete güvenini kötüye kullanma girişimi olduğu vurgulandı.

AA

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