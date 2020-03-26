İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs vaka bildirimi

İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "İlk olarak aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen yeni tip koronavirüs vakası Türkiye'de ilk kez 11 Mart 2020'de tespit edildi. O günden bu yana ilgili tüm kurumlarıyla virüse karşı mücadele eden Türkiye'de 26 hasta iyileşmiş olup test yapılan vatandaş sayısı 27 bini geçti" denildi.