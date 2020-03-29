  • Bist 100
    88125
  • Dolar
    6,4510
  • Euro
    7,1898
  • Altın
    338,0610
İstanbul
6 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili çift yönlü araç trafiğine kapatıldı Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili çift yönlü araç trafiğine kapatıldı
Kadın hükümlüler maske üretiyor Kadın hükümlüler maske üretiyor
Almanya'da bir Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti Almanya'da bir Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
THY iç hatlarda 14 büyükşehire sefer düzenleyecek THY iç hatlarda 14 büyükşehire sefer düzenleyecek
İstanbul'un giriş ve çıkışlarında sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor İstanbul'un giriş ve çıkışlarında sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor
İletişim Başkanlığı gazeteciler için Kovid-19'a karşı dikkat edilmesi gerekenler rehberi hazırladı İletişim Başkanlığı gazeteciler için Kovid-19'a karşı dikkat edilmesi gerekenler rehberi hazırladı
'Koronavirüslüyüm' dedi market görevlisinin yüzüne öksürdü! Terör suçundan yargılanacak 'Koronavirüslüyüm' dedi market görevlisinin yüzüne öksürdü! Terör suçundan yargılanacak
ABD'de koronavirüsten bir bebek hayatını kaybetti ABD'de koronavirüsten bir bebek hayatını kaybetti
Endonezya'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi Endonezya'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı! Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
Haluk Levent ve futbolculardan büyük dayanışma Haluk Levent ve futbolculardan büyük dayanışma
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yozgat'ta karantina altındaki köyle ilgili bilgi aldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yozgat'ta karantina altındaki köyle ilgili bilgi aldı
Akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı: 1 ölü Akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı: 1 ölü
AB Komisyonu Başkanı Leyen: AB, koronavirüs krizinin başlangıcında 'boşlukta' kaldı AB Komisyonu Başkanı Leyen: AB, koronavirüs krizinin başlangıcında 'boşlukta' kaldı
Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayısı artıyor Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayısı artıyor
Ukrayna'dan gemiyle gelen 34 TIR şoförü karantina altına alındı Ukrayna'dan gemiyle gelen 34 TIR şoförü karantina altına alındı
Trump'tan 'zorunlu karantina' açıklaması Trump'tan 'zorunlu karantina' açıklaması
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
Dünyada Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini aştı Dünyada Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini aştı
Fransa'da ölenlerin sayısı 2 bin 314'e yükseldi Fransa'da ölenlerin sayısı 2 bin 314'e yükseldi
Öğretmenlerden öğrencilere uzaktan psiko-sosyal destek hizmeti başlıyor Öğretmenlerden öğrencilere uzaktan psiko-sosyal destek hizmeti başlıyor
Van'da iki mahalle ve iki mezra karantinaya alındı Van'da iki mahalle ve iki mezra karantinaya alındı
İstanbul Valisi Yerlikaya, koronavirüse ilişkin yeni tedbirleri açıkladı İstanbul Valisi Yerlikaya, koronavirüse ilişkin yeni tedbirleri açıkladı
Yurt dışından gelen 159 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi Yurt dışından gelen 159 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Mart 2020 Pazar 00:33:10 | Son Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 00:36:04

İletişim Başkanlığı gazeteciler için Kovid-19'a karşı dikkat edilmesi gerekenler rehberi hazırladı

İletişim Başkanlığı, medya mensuplarının görevleri sırasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dikkat etmeleri gereken hususları içeren bir rehber hazırladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadelenin azami hassasiyet gösterilmesi gereken bir boyutunun da iletişim olduğunu belirterek, kamuoyunun sağlıklı şekilde bilgilendirilmesi ve dezenformasyonun önüne geçilmesi için medya mensuplarının da koronavirüsle mücadelede etkin rol oynadığına işaret etti.

Bu önemli görevi ifa ederken, medya mensuplarının gerekli tedbirleri uygulayarak kendilerini virüse karşı korumalarının her şeyin önünde olduğunu vurgulayan Altun, "Her birimiz tedbirlere hassasiyetle uyduğumuz takdirde, bu süreci en az etkiyle atlatacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Medya Mensuplarının Görevleri Sırasında Kovid-19'a Karşı Dikkat Etmesi Gereken Hususlar" başlıklı rehberde, şu bilgilere yer verildi:

- Basın mensuplarının, göreve gidecekleri araçların iç temizliğine dikkat edilmeli. Araçlar görev öncesi ve sonrasında mümkün olan en kapsamlı şekilde dezenfekte edilmeli.

- Araç içerisinde klima açılmamalı, aracın havalandırılması camlar açılarak yapılmalı.

- Araçta en fazla 3 kişi seyahat etmeli, aracın büyüklüğüne göre seyahat edecek kişi sayısı belirlenmeli.

- Basın binalarındaki asansörlerin temizliği ve dezenfektesi sık sık tekrarlanmalı. Asansörler mümkünse kullanılmamalı.

- Bakterilerin çok sık görüldüğü cep telefonu, tablet ve laptop gibi elektronik cihazların temizliği sık sık ve antibakteriyel jel ya da bezlerle yapılmalı.

- Mikrofon ve ses kayıt cihazları sık sık temizlenmeli. Mikrofonların süngerleri sabunlu suyla yıkanmalı, metal yüzeyleri dezenfekte edilmeli. Bu cihazların röportaj yapılacak kişiyle teması önlenmeli.

- Kullanılan ekipmanların farklı yerlerle teması engellenmeli.

- Basın ofislerindeki bilgisayar ve montaj masası gibi ortak kullanımı gerektiren cihazlar eldivenlerle kullanılmalı. Klavye ve fareler dezenfekte edilmeli.

- Salgın hastalık uzmanları hastalarla temas edebildiklerinden, bu uzmanlarla yüz yüze değil telefon ya da video konferans yoluyla görüş alınmalı.

- Yüz yüze yapılması gereken röportajlarda, muhabir, fotomuhabiri veya kameraman eldiven, maske, bone, yüz siperliği kullanmalı. Her röportaj ve görüşmede eldiven ve maske değiştirilmeli.

- Mümkün oldukça bürolardan çalışma modeli yerine evden çalışma modeli uygulanmalı.

- Bürolarda çalışmaya devam edilecekse, göreve giderken kullanılan maske, eldiven, bone gibi koruyucu ekipmanlar binaya girmeden çöpe atılmalı, bina girişlerinde dezenfektan ile temizlenilmeli.

- Sokak röportajlarında kişisel hijyene önem verilmeli, maskesiz ve eldivensiz röportaj yapılmamalı.

- Sokak röportajı ve anonsları geniş alanlarda yapılmalı. Röportaj yapılan kişi ile muhabir ve kameraman arasında gerekli mesafe olması sağlanmalı. Mikrofon ve ses kayıt cihazı, uzatma çubuğu ya da stand ile kullanılmalı.

- Dış görevlerde gerekmedikçe el teması sağlanmamalı, çevreye dokunulmamalı.

- Hastane ve karantina bölgelerinden mümkün oldukça yayın yapılmamalı. Şayet yapılacaksa hastalara, karantina altındakilere ve görevlilere yaklaşmamaya özen gösterilmeli.

- Röportajlar, mülakatlar birkaç dakika ile sınırlı tutulmalı. Muhataba sorulacak sorular önceden hazırlanarak, görüşmenin hızlı sonuçlandırılması sağlanmalı.

- Görüşme bitiminde araca ya da büroya geçmeden eldiven, maske, bone ve yüz siperliği çöpe atılmalı, el ve yüz temizliği sağlanmalı.

- Kendisinde koronavirüs belirtilerini hisseden basın mensubu, ilk olarak kendisini çevresinden izole etmeli ve zaman kaybetmeden sağlık birimlerine haber vermeli.

- Kameraman ve fotomuhabirleri, normal zamanlardaki görüntü alma uğraşlarında sergiledikleri yakın çalışma durumlarından bu dönemde uzak durmalı.

- Basın toplantılarında basın mensupları ve diğer katılımcılar mesafe kurallarına uygun oturmalı. Kişiler arasında en az bir sandalye boş bırakılmalı.

- Dönüşümlü olarak görev yapan kameramanların kullandığı cihazları sadece kendilerinin kullanmasına özen gösterilmeli.

- Kamera ve fotoğraf makinalarının farklı kişilerce kullanılma zorunluluğu varsa, bu cihazlar iyice dezenfekte edilerek göreve gidilmeli.

- Basın bürolarındaki çalışma masaları arasındaki mesafe en az 1 metre olarak ayarlanmalı.

- Büroların dezenfekte edilmesi ve havalandırılması sık sık tekrarlanmalı.

- Yemek ve içecek konusunda dikkatli ve özenli davranmalı. Tek kullanımlık bardak, tabak, kaşık-çatal-bıçak tercih edilmeli.

- Stüdyo ortamında çalışan sunucu ve diğer görevliler birbiriyle yakın temas kurmamalı, konuklu yayınlarda kişiler arasında 1 metre mesafe kuralına özen gösterilmeli.

- Basın mensubu, görevinin bitiminde evine geçerken de dezenfekte kurallarına uygun hareket etmeli. Eller sabunla sık sık yıkanmalı. İşte giyilen kıyafetler yüksek derecede yıkanmalı.

- Yurtdışından yeni dönmüş basın mensupları 14 günlük karantina kuralını kesintisiz ve dikkatli şekilde uygulamalı.

- Kronik hastalığı olan basın mensuplarına evden çalışmasına imkan tanınmalı. Bu kişilerin kullandıkları ilaçlar tespit edilerek, yakın bir çalışma arkadaşı bu ilaçlar hakkında bilgilendirilmeli.

- Basın mensupları bu süreçte beslenmelerine ve sıvı tüketimine dikkat etmeli.

- Evden çalışma modeli benimseyen basın mensupları uyku düzenlerine dikkat etmeli. Egzersizin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini göz ardı etmeden, evden yapabilecekleri egzersizleri yapmaya özen göstermeli.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER