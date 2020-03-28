İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 630 bini geçtiği, 29 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 138 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU
Türkiye 7.402 108 70
İtalya 92.472 10.023 12.384
İspanya 72.248 5.812 12.285
Çin 81.394 3.295 74.971
İran 35.408 2.517 11.679
Fransa 32.964 1.995 5.700
ABD 112.377 1.873 3,219
Birleşik Krallık 17.089 1.019 135
Hollanda 9.762 639 3
Almanya 53.340 399 6.658
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