İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 630 bini geçtiği, 29 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 138 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU

Türkiye 7.402 108 70

İtalya 92.472 10.023 12.384

İspanya 72.248 5.812 12.285

Çin 81.394 3.295 74.971

İran 35.408 2.517 11.679

Fransa 32.964 1.995 5.700

ABD 112.377 1.873 3,219

Birleşik Krallık 17.089 1.019 135

Hollanda 9.762 639 3

Almanya 53.340 399 6.658