İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'şehitler tepesi' açıklaması

Tüm Türkiye İdlib'de şehit olan askerlerimiz için yas tutarken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın "Şehitler tepesi boş kalmayacak" sözlerine cevap vermek isterken büyük bir skandala imza attı.

"ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALACAK"

Erdoğan'ın "Şehitler tepesi boş kalmayacak" sözlerini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Buradan bütün milletime söz veriyorum; Millet İttikafı'nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak. Hiçbir askerimizin tırnağına zarar gelmesini istemiyorum" diye konuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine sert tepki gösterdi.

İşte Fahrettin Altun'un o açıklamaları;

"'Şehitler tepesi boş değildir' demek, 'bu vatanı vatan kılmak için nice şehitler verdik' demektir. 'Şehitler tepesi boş değildir' demek, 'vatan savunmasında şehit düşen kahramanlarımız bu toprakların dört bir yanında yatıyor' demektir. 'Şehitler tepesi boş değildir' demek, 'şehit kanlarıyla sulanan bu topraklar kutsaldır' demektir.

'Şehitler tepesi boş kalmayacaktır' demek ise 'tarih boyunca nice başarısız işgal girişiminin hedefi olmuş cennet ülkemizi her daim savunacağız' demektir. 'Şehitler tepesi boş kalmayacaktır' demek, 'şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu vatanı asla ve asla düşman taarruzuna karşı savunmasız bırakmayacağız, gerekirse öleceğiz' demektir.

Şunu herkes bilsin ki vatan savunması sırasında kim şehit düşmüşse Kurtuluş Savaşı kahramanlarıyla birlikte şehitler tepesindeki yerini almıştır. Şehitler tepesi boş kalmayacaktır. 'Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır' demek, açık bir itiraftır, milletimiz elbette bunun hesabını soracaktır. Allah kahraman ordumuzun, aziz milletimizin yar ve yardımcısı olsun."



(DHA)