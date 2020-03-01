01 Mart 2020 Pazar 12:33:42 | Son Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 12:35:16
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'den Avrupa'ya gidenlerin sayısının 80 bin 888 olduğunu açıkladı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'den Avrupa'ya gidenlerin sayısının 80 bin 888 olduğunu açıkladı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'den Avrupa'ya gidenlerin sayısının 80 bin 888 olduğunu açıkladı.
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