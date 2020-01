İletişim Başkan Fahrettin Altun, Elazığ’nın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Twitter hesabından açıklamada bulundu. Devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla gerekli tedbirleri aldığını belirten Altun, telefon ve benzeri iletişim araçlarının meşgul edilmemesi uyarısında bulundu.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti: "Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun! Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir, vatandaşlarımızın emniyeti, can güvenliği önceliğimizdir. Allah milletimizi her daim korusun, kollasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgemizde gerekli tüm tedbirleri almakta, vatandaşlarımızın can güvenliği için her türlü adımı atmaktadır.

TELEFONLAR MEŞGUL EDİLMESİN



Telefon vb. tüm iletişim araçlarının deprem bölgesi başta olmak üzere meşgul edilmemesi de afet yönetiminde herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biridir. Bu süreçte deprem bölgesinde görev yapan mülki, idari amirler başta olmak üzere görevli kişilerin medya mensuplarımızca meşgul edilmemesi ve AFAD’ın acil durum bilgilendirmelerinin dikkate alınması önemle rica olunur. Elazığ’da gerçekleşen deprem sonrası basın mensuplarımız ve kuruluşlarımızın teyit edilmeyen görüntüleri paylaşmaması ve kamuoyunu infiale sevk edici paylaşımlardan uzak durması önemlidir."

DHA