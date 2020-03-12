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12 Mart 2020 Perşembe 22:36:05 | Son Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 22:37:51

İletişim Başkanı Altun'dan sosyal medyada koronavirüs paylaşımlarına ilişkin öneriler

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vatandaşların sosyal medyada koronavirüs gündemini takip ederken, doğru bilgi ve haberlere daha etkili bir şekilde ulaşabilmeleri için önerilerde bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Koronavirüs gündemini sosyal medyadan takip ederken dikkat edilmesi gereken hususlar" başlıklı infografiği paylaştı.

Sosyal medyanın farklı platformlarında koronavirüs gündemiyle ilgili birçok asılsız iddia, yorum ve değerlendirmeler yapıldığı ve vatandaşların hassasiyetinin suistimal edilerek bahse konu içeriklerin hızla yayıldığı belirtilen paylaşımda, "Bu dezenformasyon ve manipülasyon unsurlarının yayılımını engellemek, kamuoyunun daha doğru ve etkili bilgilenmesini sağlayabilmek adına yetkili organlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Süreç şeffaf bir biçimde yönetilmekte, her aşamada kamuoyu bilgilendirilmekte, bu vesileyle her türlü yalan içeriğin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu noktada önemli bir sorumluluk da sosyal medyayı etkin kullanan vatandaşlarımıza düşmektedir." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu infografikte öneriler şöyle sıralandı:

"- Hasta sayısı, lokasyonu, durumu ve hastalara yönelik uygulanan tedbirler gibi maddi bilgiler içeren konularda resmi makamlar dışında paylaşılan içeriklere itibar edilmemelidir.

- Kaynağı belirtilmeyen, etkileşimi arttırmak amacıyla 'Son dakika' gibi dikkat çekici başlıklarla servis edilen ve doğruluğu teyit edilmemiş haberlere dikkat edilmeli, bu gibi içerikler farklı mecralarda paylaşılarak yayılımına destek olunmamalıdır.

- Tüm bilgilendirme faaliyetleri, başta Sağlık Bakanlığı ve Bakanlık nezdinde Bilim Kurulu olmak üzere ilgili resmi kanallar vasıtasıyla eksiksiz ve şeffaf olarak yapılmaktadır. Sosyal medyada resmi veya akademik güvenilirliği olmayan kişi ya da kuruluşların yapmış olduğu bilgilendirmelere temkinli yaklaşılmalıdır.

- Özellikle WhatsApp, Telegram ya da BiP gibi haberleşme uygulamaları vasıtasıyla yayılan, kimliği belirsiz kişilerce oluşturulan, kaynağı belirsiz ve anonim olan her türlü ses kaydı ve görüntüye hiçbir şekilde itibar edilmemelidir. Vatandaşlarımız bu gibi içerikleri başkalarına göndermemeli, kendisine gönderenleri içeriğin güvensiz ve kötü niyetli olduğu yönünde uyarmalı, yayılımını engelleme hususunda telkin etmelidir.

- Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ya da Diyanet İşleri Başkanlığı adına farklı sosyal medya platformlarında açılan sahte hesaplara dikkat edilmelidir. Bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşların her birinin web sitesinde belirtilmiş olan gerçek sosyal medya hesapları takip edilmelidir. Karşılaşılan bu tarz sahte hesaplar, ilgili resmi kurumlara bildirilebilir.

- Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele, siyasi, etnik ve din gibi unsurlardan bağımsız olarak, milletçe topyekun yürüttüğümüz bir mücadeledir. Meseleyi siyasileştiren ya da ayrıştırıcı dil içeren sosyal medya paylaşımlarından uzak durulmalıdır. İyi niyetli olmayan, ulusal çapta verilen mücadeleye zarar verme amacı taşıyan, kaosu, çatışmayı ya da ayrışmayı teşvik eden içeriklerin yayılımına katkı sunulmamalıdır.

AA

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