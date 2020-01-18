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18 Ocak 2020 Cumartesi 23:46:39 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 00:11:28

İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Libya'da kalıcı barış ve istikrarın garantörüdür

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı ile ilgili açıklama yaptı. Altun, "Umarız Berlin'deki toplantılarımız Libya'da sürekli ateşkes sağlayacaktır. Türkiye, Libya’da kalıcı barış ve istikrarın garantörüdür" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı öncesi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Altun yaptığı paylaşımda, "Tüm diplomatik kaynaklarımızı seferber ederek Berlin'e gidiyoruz. Tüm tarafların uyacağı yapıcı çözümler arıyoruz. Libyalılar bölgedeki tüm ülkelerin saygı ve desteğini hak ediyor" dedi.

Fahrettin Altun paylaşımında ayrıca, şunlara da yer verdi:

"Tüm ülkelerin Libya halkının çıkarları için çalışmasını bekliyoruz, bölgedeki etkinliğini artırmak için hain amaçlar için değil. Umarız Berlin'deki toplantılarımız Libya'da sürekli ateşkes sağlayacaktır. Türkiye, Libya’da kalıcı barış ve istikrarın garantörüdür.Trablus'taki çatışmaların Avrupa'ya yeni göç dalgasını da beraberinde getirebileceğine dikkat çekti. Türkiye buna karşı duran tek ülke. Yunanistan gibi ülkeler yıkıma neden olan tarafları cesaretlendirmekten kaçınmalı."

(TRTHaber)

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