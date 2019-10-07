07 Ekim 2019 Pazartesi 16:10:34 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 16:11:04
İletişim Başkanı Altun: Türkiye artık bir dakika bile bekleyemez
İletişim Başkanı Altun, "Türkiye, Suriye'de çok sabırlı ve müttefiklerle uyumlu şekilde hareket etti. Ancak Türkiye, artık bir dakika bile bekleyemez." dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, Suriye'de çok sabırlı ve müttefiklerle uyumlu şekilde hareket etti. Ancak Türkiye, artık bir dakika bile bekleyemez." ifadelerini kullandı.
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