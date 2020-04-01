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01 Nisan 2020 Çarşamba 13:38:13 | Son Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 13:39:46

İletişim Başkanı Altun: "Milli Dayanışma Kampanyası, tamamen gönüllülük esasına dayalı

Cumhurbaşkanlığı himaysisinde başlatılan birlik ve dayanışma kampanyalarına yönelik gelen provakatif eleştirilere İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası'nın yalnızca gönüllülük esasına dayandığını belirtirken, "manipülatif haberler üzerinden kampanyanın karalanmaya çalışılmasını şiddetle reddediyoruz" dedi.

Tüm Türkiye Koronavirüs'e karşı birlik oldu. Salgının ekonomik etkilerine karşı dayanışma Milli Dayanışma kampanyları başlatan Cumhurbaşkanlığı'nın bu kararı çok olumlu karşılandı. Ancak sosyal medya ve bazı çevreler bu kampanyaya yönelik kara propaganda faaliyetlerinde bulundu.

Kampanya hakkında açıklamada bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Koronavirüsle mücadele kapsamında  başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili açıklama yaptı.

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI

Altun yazılı İletişim başkanlığı'ndan açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve öncülüğünde başlatılan Millî Dayanışma  Kampanyası, Koronavirüs'e karşı verilen mücadelede Milletimizin dayanışmasını güçlendirmeyi ve bu süreçte alınan tedbirler dolayısıyla mağduriyet yaşayabilecek insanımızın ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılayabilmesini koordine etmeyi amaçlamaktadır" dedi.

Altun kampanyaya ilişkin “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan kampanyanın devletin, milletin dayanışma talebine cevap vermesiyle ortaya çıktığını belirten Altun, Koronavirüs salgını ortaya çıktıktan ve ülkemiz sınırları içine girdikten sonra birçok hayırsever vatandaşımız hükümetimize başvurmuş, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, en doğru, en hızlı ve en adil şekilde yardım etmelerinin nasıl mümkün olabileceğini öğrenmek istemiştir" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARDAN BÜYÜK DESTEK ALDI"

"Bu taleplerin yoğunluğu karşısında sayın Cumhurbaşkanımız en doğru adımın kapsamlı bir milli dayanışma kampanyası başlatmak olacağını düşünmüş ve bizzat kendisi 7 maaşını vakfederek bu kampanyayı başlatmıştır" ifadelerini kullanan Altun, şöyle devam etti:

"Kampanya kısa sürede büyük yankı bulmuş, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan büyük bir destek almış ve Türk Milleti'nin hayırseverliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bununla birlikte Millî Dayanışma Kampanyası'nın bazı odaklarca hedefe konulduğunu, kampanya üzerinden hükümetimize, devletimize yönelik haksız ithamların gündeme getirildiğini de üzülerek müşahede etmekteyiz. Medyada yer alan bazı manipülatif haberler üzerinden kampanyanın karalanmaya çalışılmasını şiddetle reddediyoruz.

"GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI"

Unutulmamalıdır ki, Millî Dayanışma Kampanyası tamamen gönüllülük esasına dayalı bir kampanyadır. Bu anlamda kamudaki hiçbir kurum ya da kuruluşun, kampanyaya destek amacıyla çalışanlarının maaşlarından kesinti yapması düşünülemez. Böyle bir yöntem hiçbir surette tasvip edilemez. 

Koronavirüs'le mücadelemize büyük güç katacak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın eksiklerinin giderilmesini kolaylaştıracak bu kampanyaya destek olan her bir vatandaşımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İnanıyoruz ki bu sıkıntılı günleri en kısa zamanda geride bırakacağız. Ve geriye dönüp baktığımızda aziz milletimizin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışmayı gurur duyarak hatırlayacağız."

(HABER7)

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