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21 Mart 2020 Cumartesi 23:59:13 | Son Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 00:49:01

Başkan Erdoğan'dan videolu 'evde kalın' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden video mesajı yayınladı. Erdoğan, "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim" dedi.

Başkan Erdoğan mesajında, "Devletimiz görevinin başındadır. Özellikle sağlık bakanlığımız tüm personeliyle, doktorlarıyla, sağlık memurlarıyla, artık zaman mefumu kullanmadan çalışmaktadır. Bundan dolayı şahsım, ailem milletim adına hakikaten alkışlarımızla tebrik ediyorum. Sizlerden ricamız hükümet yetkililerimizin uyarılarınızı takip etmenizdir. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokaklara çıkmamalarıdır. Sokağa çıkalar varsa rastgele söylemiyoruz. Dikkatle bu işi takip edenleri olarak doktorlarımızdan ve Bilim Kurulu üyelerimizden aldığımız tavsiyelerle söylüyoruz. Dikkat edilirse az sayıda da olsa ölenlerimize baktığımız zaman bunların hepsinin de bunların yaş grubunda olduğunu gördüğmüz zaman demek ki yapılan uyarılar doğrudur. Sağlık ve huzur içinde ülkemizi yarınlara taşıyacağız. Olumsuzluk kampanyası meydana getirmeye çalışanlara inanmayın. Alışveriş de hiçbir ürün yok satmamaktadır. Bütün ürünler elimizde mevcuttur. Batı ülkelerindeki raflara aldanmayın. Gerek sağlıkta gerekse diğer noktada bu inançla da ben size varolun, sağ olun Allah'a emanet olun diyorum" dedi.

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