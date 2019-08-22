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22 Ağustos 2019 Perşembe 02:28:12 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 02:29:34

İletişim Başkanı Altun: Devletimiz terör örgütlerine dünyayı dar edecektir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimiz, ülkemize kasteden tüm terör örgütlerine bu dünyayı dar etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından Şırnak'taki terör operasyonunda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Jandarma komando uzman çavuşlar Ayhan Yanık, Mehmet Uçar ve Muhammet Ferdi Güntekin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı dileyen Altun, "Devletimiz, ülkemize kasteden tüm terör örgütlerine bu dünyayı dar etmeye devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

(AA)

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