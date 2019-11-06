İletişim Başkanı Altun: DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi dahil tüm aile üyeleri gözaltına alındı

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından "Türkiye, DEAŞ elebaşı Bağdadi’nin eşi de dahil olmak üzere bütün aile üyelerini gözaltına almış bulunmaktadır.

Terör örgütlerinin peşine düşme kararlılığımızdan şüphe edenlerin, Türkiye’nin DEAŞ, PKK, YPG ya da diğer terör örgütlerine mensup teröristleri yakalamadaki başarılı siciline bir kez daha göz atması gerekir." mesajını paylaştı.