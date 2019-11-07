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07 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 22:11:19

İlçe başkanının kardeşine ballı ihale

İBB’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için açtığı ihalenin en büyüğü, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı’nın kardeşine ait firmaya verildi. Firmanın, 23 Haziran seçimlerinden 4 gün önce kurulduğu tespit edildi.

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB), ‘adrese teslim’ ihalelerin sayısında patlama yaşanıyor. İBB şirketlerinden Kültür A.Ş, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için 8 ihale açtı. Şevval Sam, Athena, Fahir Atakoğlu ve Mazlum Çimen’in konserlerinin de yer aldığı kutlamalarla ilgili ihalelerin toplam bedeli 834 bin 558 TL tuttu. 

MERKEZİ BEYLİKDÜZÜ'NDE

Bu ihalelerin en büyüğü olan ‘Muhtelif organizasyonlar kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları konserleri (sanatçı kaşe ödemeleri) hizmet alım işi’ni, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Av. Turan Taşkın Özer'in kardeşi Sayım Seçkin Özer'e ait firmanın aldığı ortaya çıktı. Merkezi Beylikdüzü’nde bulunan Fifth Floor Records Müzik Yapım adlı firma, başka şirketlerin çağrılmadığı 'adrese teslim' ihaleyi 305 bin TL'ye üstlendi. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre söz konusu firma, 23 Haziran seçimlerinden 4 gün önce 10 bin TL sermayeyle kuruldu. 

YEDİ KONSER 530 BİN TL 

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan ikinci ihale olan Athena Konseri için 150 bin, Yaylı Sazlar Orkestrası ve Magma Korusu Konseri için 141 bin, Moonstar Dan Gösterisi için 60 bin, Fahir Atakoğlu Konseri için 58 bin, Şevval Sam Konseri için 50 bin, Mazlum Çimen Konseri için 40 bin, Kahramanlık Türküleri Ali Altay Konseri içinse 30 bin TL ödeme yapıldı. 

SEÇİM ÇALIŞMASI İHALEYİ KAZANDIRDI

İBB Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından, 18 Ekim 2019 tarihinde yapılan '2020-2024 Stratejik Planı Paydaş Araştırması' hizmet alım ihalesi sonuçlandı. ‘Pazarlık’ usulüne göre yapılan ihaleye, 3 firma davet edildi. Ancak bu firmalardan sadece ikisi teklif verdi. İhale, 289 bin TL’ye Parametre Araştırma Bilişim Planlama Ltd. Şirketi’ne verildi. Şirketin büyük ortağı Can Dağdelen’in, Ekrem İmamoğlu’nun seçim ekibinde yer aldığı öğrenildi. Dağdelen ayrıca, 31 Mart seçim akşamı, İmamoğlu’yla diyaloğunun bulunduğu bir videoda yer almıştı. 

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