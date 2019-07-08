08 Temmuz 2019 Pazartesi 01:22:52 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 02:56:51
İlber Ortaylı'nın paylaştığı fotoğraftaki 'X' merak uyandırdı
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafta askerlik günlerini andı.
İlber Ortaylı, askerlik günlerine ait bir fotoğrafı Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Ortaylı’nın fotoğrafında bir arkadaşının yüzünün üzerindeki “X” işaret gözlerden kaçmadı. Bazı takipçileri “X attığınız cahil midir İlber hocam?” gibi yorumlarda bulundu.
Ortaylı’nın paylaşımına kısa süre içerisinde yüzlerce yorum ve beğeni geldi.
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