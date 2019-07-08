İlber Ortaylı'nın paylaştığı fotoğraftaki 'X' merak uyandırdı

İlber Ortaylı, askerlik günlerine ait bir fotoğrafı Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Ortaylı’nın fotoğrafında bir arkadaşının yüzünün üzerindeki “X” işaret gözlerden kaçmadı. Bazı takipçileri “X attığınız cahil midir İlber hocam?” gibi yorumlarda bulundu.

Ortaylı’nın paylaşımına kısa süre içerisinde yüzlerce yorum ve beğeni geldi.