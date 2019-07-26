İlber Ortaylı ile Ömer Tuğrul İnançer'in el öpme görüntüsünü linç girişimine çevirenlere İlber Hoca'dan yanıt: Bu eski bir İstanbul adetidir

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İlber Ortaylı ile Ömer Tuğrul İnançer’in karşılıklı hürmet içinde birbirlerinin elini öpüp samimi bir sohbete girişmesi, bazı kesimlerce linç malzemesi yapılmaya çalışıldı. Yaşananların ne anlama geldiğini bilmeyen ve kendisine "el öptü" imasında bulunan kesimlere kısaca yanıt veren İlber Ortaylı, "Bu eski bir İstanbul adetidir, yobazlık değildir." dedi.

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın imza gününde okuyucuları için kitap imzalarken karşısında gördüğü eski arkadaşı Ömer Tuğrul İnançer ile aralarında yaşananlar, sosyal medya gündeminde geniş yer tuttu.

Sessizce imza sırasını bekleyen Ömer Tuğrul İnançer ile İlber Ortaylı’nın birbirlerinin elini öpmeleri ve samimi bir sohbete başlamaları, bir kesim tarafından linç malzemesi yapıldı.

“ESKİ BİR İSTANBUL ADETİ”

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı, bunun eski bir İstanbul adeti olduğunu, yobazlık olmadığını belirtti.

“BU, ARKADAŞLIĞA BİNAEN YAPILIR”

Kendilerine yönelik eleştirilere yanıt veren Ortaylı, “Bunun, İnançer’in şeyh olmasıyla ilgisi alakası yok. Benim çok eski bir arkadaşımdır. Bu, arkadaşlığa binaen yapılır. Biz, okul arkadaşımız olan ablalara da böyle yaparız.” sözlerini kaydetti.

LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATIP İTİBAR SUİKASTINA GİRİŞTİLER

Birtakım haber kanallarının öncülüğündeki bazı kesimler, İlber Ortaylı ile Ömer Tuğrul İnançer arasında karşılıklı saygı çerçevesinde yaşanan selamlaşma ve samimi muhabbeti, itibar suikastına dönüştürmeye çalıştı.

İlber Ortaylı, yaşananların ne anlama geldiğini bilmeyen ve kendisinin “el öptüğünü” ima eden bu kesimlere, kısa ve net olarak “Bu eski bir İstanbul adetidir, yobazlık değildir.” yanıtını verdi.

