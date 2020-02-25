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25 Şubat 2020 Salı 13:59:33 | Son Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 14:00:22

İkna yoluyla teslim olan terörist açıkladı: Kaçarken infaz edilenleri gördük

Hakkari ile Şırnak il emniyet müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist, yaşadıklarını anlattı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'de faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olmasının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar sonuç veriyor. Ailelerin de desteğiyle terör örgütünden ikna yoluyla teslim olanların sayısı artıyor.

Hakkari ile Şırnak il emniyet müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucu, 20 gün önce Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan 26 yaşındaki "Şiyar-Kendal" kod adlı N.Ö. olduğu belirlendi.

N.Ö, güvenlik güçlerine verdiği ifadede, 16 yaşındayken kandırılarak terör örgütüne katıldığını dile getirdi.
Polisin ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist yaşadıklarını anlattı

Anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını gördüğünü, kaçmaya karar verdiğini ancak örgütün baskısı nedeniyle harekete geçemediğini anlatan N.Ö, şunları söyledi:

"Kaçarken infaz edilenleri gördük. Yakalanıp cezaevlerine atılanlar vardı. Aylarca, yıllarca ceza alıyorlar. Kötü koşullarda birçok zorlu hastalıklar geçiren insanları da gördük. İnsanları korkutmak için bunları yapıyorlar. Biri kaçmaya teşebbüs etti mi sözde yöneticiler hemen toplantı yapıyorlardı. 'Giderseniz Türkiye'de size işkence yaparlar, sizi cezaevlerinde çürütürler hatta belki sınırda sizi öldürürler.' diye propaganda yapıyorlar. Daha önce de teslim olan bazı örgüt üyeleri televizyonlara çıkmıştı ve izlemiştik. Sözde örgüt yönetimi hemen toplantı yapıyor, 'Bunlar senaryo, işkence yapıldığı için böyle söylüyorlar.' diyorlardı. O yüzden çoğu örgüt mensubu kaçmaktan korkuyor."

Bir şekilde örgütten kaçmayı başardığına işaret eden terörist N.Ö, güvenlik güçlerince iyi karşılandığını, sözde örgüt yöneticilerinin söylediği gibi kötü muamele görmediğini vurguladı.

N.Ö, şu ifadeleri kullandı:

"Örgüt yönetimi benim görüntülerim çıkınca da aynı şeyleri söyleyecek. Ama gerçekten onların anlattığı gibi bir şey yaşamadım. Gördüğüm ve yaşadığım neyse onu anlatıyorum. Kendi özgür irademle bunları söylüyorum. Örgütten kaçmak isteyenlere yardımcı olmak istediğim için bunu söylüyorum. İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer almama rağmen ben geldim. Zerre kadar kötü bir yaklaşıma maruz kalmadım. Çok iyi ağırlandım. Bunu içten söylüyorum, yalan söyleyecek değilim.

Gelmek isteyenler varsa bu videoyu izlesinler. Bu videoyu doğru anlasınlar. Bana çok iyi davrandılar. Bir tokat yemedim, bir kötü laf bile işitmedim. Bana çok yardımcı oldular. Gelmek isteyen insanlara değer veriyorlar. Onlar için çaba sarf ediyorlar. Oradaki 10 yılımın ne kadar berbat geçtiğini anlıyorum, şu an vicdan azabı yaşıyorum. Sizin de bu vicdan azabını yaşamamanız için ricam, nasıl oluyorsa olsun gelin teslim olun. Bundan pişman olmayacaksınız."

"Türkiye dışında yaşayabileceğiniz başka yer yok"

Terörist N.Ö, sözde yöneticilerin örgüt mensuplarına "Türkiye'de yaşayan Kürtlerle devletin arası iyi değil. Devlet onlara zulmediyor. Oraya gidince Kürtçe bile konuşamazsınız." dediğini aktardı.

Böyle bir durumun söz konusu olmadığını, sözde yöneticilerin yalan söylediğini belirten N.Ö, "Burada insanlar istediği gibi yaşıyor. Burada sorunu çıkaran örgütün kendisidir, toplumu kışkırtıyor. Türkiye dışında yaşayabileceğiniz başka yer yok. İnsanın devleti, kimliği ve bayrağı gibisi yoktur. Devletsizlik ve kimliksizlik en kötü şeydir. İnsan devletsiz yaşayamaz, burada bunu anladım." dedi.

AA

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