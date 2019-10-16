İkiyüzlü Fransa

Türk ordusunun, Suriye’nin kuzeyini PKK/YPG’li teröristlerden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı, terör örgütünün destekçisi olan Batılı ülkeleri kaygılandırdı. Türk Milli Takımı’nın önceki gün Fransa’dan yenilmeden dönmesi ve milli futbolcuların beraberlik golünden sonra Parc des Princes Stadı’nda, harekâta katılan Mehmetçik’e asker selamı göndermesi, terörsevicileri çileden çıkardı.

SEN GRİEZMANN’A BAK

Bu ülkelerin başında gelen Fransa’nın Spor Bakanı Roxana Maracineanu, “asker selamı”nın ‘sporun ruhuna aykırı’ olduğunu iddia ederek UEFA’dan bu konuda yaptırım istedi. Maracineanu Twitter hesabından, “UEFA'dan örnek ceza verilmesini talep ediyorum” dedi. Oysa geçtiğimiz sezon, kendi futbolcusu Antoine Griezmann, Dünya Kupası’nı kaldırdıklarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a asker selamı çakmıştı. Fransız bakanın açıklamasından sonra UEFA hiç zaman kaybetmeden, millilerin asker selamı hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

ŞEREFLE ANILACAKLAR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün Barış Pınarı destek verdiği paylaşımdan sonra, Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Saint Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'i kabul etti. Kasapoğlu yaptığı açıklamada, “Bugünleri tarih yazıyor. Gerek Enver Cenk arkadaşımız, gerek diğer sporcularımız, tarihin sayfalarında şanla şerefle anılacak. Haksızlık yapanlar, hafızalarda utanç vesilesi olarak yer alacak. Sahadaki başarısızlığı birtakım oyunlarla başka yönlere çekmek isteyenlerin bu çalışmalarını, dünya spor kamuoyunun yemeyeceğini düşünüyorum” dedi.

Fransız futbolcu Antoine Griezmann, ülkesinin kazandığı 2018 Dünya Kupası seremonisinde, Macron'a asker selamı vermişti.

BILD’DEN REZİL BENZETME

Türkiye karşıtı haberleriyle bilinen Alman Bild gazetesi, Fransa'ya karşı oynadığımız müthiş futbolu görmezden gelerek, futbolcularımızın asker selamı vermesini manşetine taşıdı. Bild, önceki akşam oynanan Bulgaristan-İngiltere maçında, Bulgar taraftarların Nazi selamı vermesini millilerimizin selamıyla yan yana kullandı. Başlığında, “Avrupa Şampiyonası elemelerinde skandal akşam” denilen haberin fotoğrafında ise “Türkler, Suriye saldırısını selamladı, Hitler Bulgaristan'da selamlandı” yazıldı.