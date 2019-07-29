İkinci sevkıyat sonbaharda

Türkiye, ABD ve AB’nin baskı ve tehditlerine rağmen, Rusya’dan satın aldığı dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemi S-400 konusunda dik duruşundan taviz vermeyerek dünyaya örnek oldu. Rusya, S-400’lerin ilk tur sevkıyatını, 12-25 Temmuz tarihleri arasında Ankara Mürted Hava Üssü’ne yaptı.

İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLİYOR

Moskova’dan hava savunma sisteminin sevkıyatıyla ilgili dün yeni bir açıklama yapıldı. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye’ye S-400 sevkıyatının ikinci aşamasının gelecek aylarda gerçekleşeceğini söyledi. Şugayev, ‘sevkıyatın belirlenen süreçler doğrultusunda yapıldığını’ belirtti.

FÜZELER DENİZDEN GELECEK

S-400 hava savunma sistemi Türkiye'ye, üç parti şeklinde teslim edilecek. İlk teslimat gibi ikinci teslimat da kargo uçaklarıyla yapılacak. 120'nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü parti ise denizyoluyla ulaştırılacak. S-400’lerin Türkiye’nin Suriye sınırlarına konuşlandırılması bekleniyor.