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17 Eylül 2019 Salı 01:18:19 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 01:25:32

İkinci S-400 sevkiyatı daha çok ses getirdi: Yunanistan artık stratejik bir rehine

Türkiye’den Rusya’dan aldığı S-400’lerin ikinci kısım teslimatının tamamlanması, ilkinden daha çok ses getirdi. Yunan basınında geniş yer tutan olayla ilgili bir habere, “Yunanistan artık stratejik bir rehine” başlığı atıldı.

TM Dijital Haber Merkezi

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci batarya malzemelerinin intikali, Yunan basınında geniş yer tuttu. Türkiye’nin Rusya ve Çin’den sonra S-400’e sahip üçüncü ülke olduğunu hatırlatan Yunanistan merkezli gazete, “Yunanistan artık stratejik bir rehine” başlığı attı.

Yunanistan merkezli yayın yapan ProNews haber sitesi, Türkiye Millî Savunma Bakanlığının S-400 intikaliyle ilgili açıklamasını okuyucularına duyurarak, “Büyük soru, ikinci S-400 setinin nereye kurulacağıdır.” satırlarına yer verdi.

BÖLGEDEKİ BÜTÜN ÜLKELERİ KAPSAYABİLİR

S-400 sisteminin kurulacağı yere göre kapsayacağı ülkeleri sıralayan gazete, bölgedeki şu devletleri ve alanları sıraladı:

Ege Denizi, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Bulgaristan, Kıbrıs Adası, Romanya, Kırım, Rusya’nın bir kısmı, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Lübnan, Suriye, Irak, İran

STRATEJİK REHİNE

Söz konusu savunma sisteminin Türk-Yunan askeri dengesini nasıl değiştireceğine değinilen haberde, “Stratejik rehinelik terimi artık yalnızca bir teori değil. Maalesef, gerçekleşen şey Yunanistan için son derece acı verici.” ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL’U İŞARET ETTİLER

Haberde, S-400 sistemlerinin Yunanistan Hava Kuvvetlerinin bölgedeki operasyonel kabiliyetini son derece zorlaştıracağı ve Türk Hava Kuvvetleri ile Türk Deniz Kuvvetlerinin ise sahadaki operasyonlarını aynı oranda kolaylaştıracağı vurgulandı.

İkinci set S-400’lerin koyulacağı yer için İstanbul’u işaret eden haber, “S-400’ün Küçük Asya’nın sahillerine koyulması, Yunanistan için çözülmesi çok zor bir bulmacaya dönüşecektir.” satırlarıyla sona erdi.

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