İhanet planına 8 saatte bozgun

Akşam saatlerinden itibaren Boğaziçi Köprüsü’nü trafiğe kapatan darbeci askerler teslim oldu. Silahlarını bırakarak askeri kıyafetlerini çıkartan askerlere vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşların askerlerin üzerine doğru ilerlemesi üzerine polis havaya ateş açtı. Polis vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalışırken, çatışmanın ardından yaklaşık 50 asker, polise teslim oldu.

POLİSLER TARAFINDAN ENGELLENDİ

Polislerin gözaltı işlemi yaptığı sırada, köprü yakınında bekleyen vatandaşlar askerlere saldırdı. Vatandaşlar, polisler tarafından engellendi. Daha sonra köprüdeki 5 tankın üzerine çıkan vatandaşlar, sevinç gösterisinde bulundu. Gece boyunca tanklarla kapatılan Boğaziçi Köprüsü kısmen trafiğe açıldı. Akşam saatlerinde askerler tarafından tanklarla trafiğe kapatılan Boğaziçi Köprüsü’nde, askerlerin teslim olmasının ardından kontrollü şekilde araç geçişine başlandı.

AKINCI ÜSSÜ’NE HAVA HAREKÂTI

Darbe girişiminde Ankara’daki Akıncı 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı, F-16’ların kalkışlarının önlenmesi için bombalandı, bu operasyon Eskişehir’den gelen F-4E 2020’ler tarafından gerçekleştirildi. F-16’lar, Akıncı Üssü’nden kalktıktan sonra Ankara semalarında çok alçaktan ve ses hızı üzerinde uçmuştu. F-16’lar taşıdıkları bombaları da farklı hedeflere atmıştı. Bu gelişmeler üzerine Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na bağlı 111. Filo’dan iki F-4E 2020 uçağı bomba yüklü olarak kaldırıldı. Uçaklar, Akıncı Üssü‘nün pistini vurdu.

CUNTANIN ELEBAŞILARI KISKIVRAK

Darbe girişiminin beyin takımını oluşturan sözde ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyeleri tek tek gözaltına alındı. 1960 darbesindeki Milli Birlik Komitesi gibi 38 üyeden oluşan konsey üyeleri arasında; Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Genelkurmay eski Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu, Genelkurmay eski Strateji Dairesi Başkanı ve AK Partili Şaban Dişli’nin kardeşi Tümgeneral Mehmet Dişli de bulunuyordu.

HAİNLER TEK TEK ÇÖZÜLDÜ

Baştan aşağı çözülen Genelkurmay Başkanlığı'nın Necatibey caddesinden teslim olmaya başlayan er ve erbaşlara su ve sigara götüren vatandaşlar, teslim oldukları takdirde zarar görmeyecekleri yönünde telkinde bulundu. Vatandaşlarla görüşen erbaşlar ise rütbeliler tarafından “Tatbikat var” denilerek kandırılıp, Genelkurmay Başkanlığı’na götürüldüklerini söyledi. Teslim olan askerler önce TÜİK binasına, daha sonra da Polis Akademisi’ne götürüldü. Bu arada bazı askerleri ceplerinde bulunan mermileri, kendi istekleriyle polislere teslim etti.