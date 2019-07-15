İhanet çetesinin kalkışma merkezleri

Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı’yla Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı darbecilerin ilk hedefleri arasında yer aldı.

İNCİRLİK

10. TANKER ÜS KOMUTANLIĞI

Başka Ankara olmak üzere birçok şehirde alçak uçuş yaparak vatandaşları korkutmaya çalışan savaş uçaklarının yakıt ikmali için Adana İncirlik’te bulunan 10. Tanker Üs Komutanlığı’ndan tanker uçak havalandı. Ses hızını geçerek patlama gürültüsü çıkaran jetlere yakıt ikmalini İncirlik’ten kalkan tanker uçak sağladı.

GÖLBAŞI

ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI

FETÖ’cü askerler, kanlı planlarını hayata geçirilmek için büyük öneme sahip Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın kontrolünü ele geçirmek istedi. İhanet çetesi, özel kuvvet timlerini, kritik yerlere ve kişilere yönelik nokta operasyonlar yapmak için kullanmayı planlıyordu. FETÖ bu hedefine ulaştığı takdirde şehit sayısının kat be kat artacağı değerlendirilmesi yapılıyor.

ÇİĞLİ

2. ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tatil yaptığı otele baskın yapan suikast timi, İzmir Çiğli’deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan harekete geçti.