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21 Ekim 2019 Pazartesi 09:14:59 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 09:16:59

İHA’lar buldu Ejderler’ vurdu

Geçtiğimiz günlerde Van kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı: İstihbarat uyardı, İHA’lar hedef belirledi. Teröristlere son darbeyi ise Ejderler Timi indirdi

Türkiye-İran sınır hattında görev yapan MİT ve Jandarma İstihbarat birimleri Eylül ayı başında Kandil ile yapılan bir şifreli telsiz konuşmasını çözünce, bir grup teröristtin Van'ın Gevaş ilçesi kırsalındaki askeri birliklere saldırı hazırlığında olduğunu belirledi. Bunun üzerine üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekât Timleri(JÖH) ve Jandarma Komando Tabur'undaki 'Ejderler' bölüğünün oluşturulan 10 ayrı tim operasyona çıktı. Operasyona havadan keşif desteği sağlayan İHA, 13 Eylül günü 5 teröristtin yerini tespit etti. 14 Eylül sabahına kadar süren çatışma sonunda "Cigerxwin Ozan" kod adlı İbrahim Çoğaltay, "Agit Timok" kod adlı Faruk Basut, "Artos Sipan" kod adlı Bayram Başkale, "Delil Gabar" kod adlı Derviş Aydın ve "Şahan Zagros" kod adlı Celal Çevik etkisiz hale getirdi. Teröristlerin üzerlerinde çıkan belgeler arasında saldırı hazırlığı yapmayı planladıkları yerler ile eylemi gerçekleştirme şekillerini gösterir el çizimi notlar da bulundu. Teröristlerin kullandığı bir sığınak ile operasyon bölgesinde yapılan aramalarda tespit edilen çok sayıda EYP düzeneği ve patlayıcı madde imha edildi. Terörist Başkale'nin, örgüt sabotajcısı olduğu ve 300 bin lira ödüllü gri listede arandığı belirlendi.

TAKVİYE BİLE GÖNDEREMİYORLAR

ÖRGÜTE KARADENİZ DARBESİ
Türkiye'nin doğu bölgelerinde üzerindeki baskıyı azaltmak için yıllar önce Karadeniz'e sızmak isteyen terör örgütü bölgede tutunamadı. Bölgede 4 yılda, 43'ü 2019 yılında olmak üzere 66 sığınak ele geçirildi. Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Tokat, Ordu, Bayburt ve Artvin illerinde devam eden operasyonlarda aralarında örgütün sözde bölge sorumlularının da bulunduğu 24 terör örgütü üyesinden 16'sı etkisiz hale getirilirken, 8'i sağ yakalanarak cezaevine konuldu. Sağ olarak yakalanan "Kawa" kod adlı Behrüz Dudkanlu adlı terörist, bölgede varlığı yok olan örgütün Tunceli kırsalından takviye istediği ama hiçbir örgüt üyesinin gelmeye cesaret edemediğini, verilen emirlere karşı gelerek tepki gösterdiklerini söyledi.

300 BİN TL ÖDÜLLE ARANAN 2 TERÖRİST, TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan ve 300 bin TL ödülle aranan 2 teröristin, ailelerin de devreye girmesiyle Van'da teslim olduğunu açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Örgütte yaşanan çözülmenin devam ettiği" bildirildi.

(İHA)

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