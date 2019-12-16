İHA, Doğu Akdeniz bölgelerinde uçuşa başladı

Muğla Dalaman'dan KKTC yerel saatle 11.10'da havalanan Bayraktar TB2 tipi İHA, KKTC Geçitkale Havaalanı'na ulaştı. Doğu Akdeniz bölgelerinde uçuşlara başlayan ilk insansız hava aracı (İHA) böylece görevine başlamış oldu.

Cuma günü KKTC Bakanlar Kurulunca verilen kararda Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı alınmış, hükümet Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.

"SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI YAPMIYORUZ"

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA KKTC'ye inmesi sonrası konu ile ilgili açıklama yapan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 'Savaş çığırtkanlığı yapmıyoruz. İHA ve SİHA kararının alınması kendi hak ve çıkarlarımızın korunması ve güvenliğimizin sağlanması için yapılmıştır. Bunun yanında sondaj çalışmalarında gemilerin korunması içindir" dedi.