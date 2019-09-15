Iğdır'da 8 aylık bebeğin şehit babasına son bakışı yürekleri dağladı

Iğdır'da görev yaparken kazada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun 8 aylık bebeği Yiğit Remzi Hatipoğlu'nun törende babasına son bakışı herkesi ağlattı.

Uzman çavuş olarak Iğdır'da görev yapın Remzi Hatipoğlu, 6 Haziran 2018 tarihinde devriye görevindeyken elektrik direği kablolarının araca takılması sonucu yaralandı. Uzman çavuş tedavi için Acıbadem Adana Hastanesine getirildi. Hatipoğlu yaklaşık 15 aylık hayat mücadelesini kaybederek 14 Eylül günü şehit oldu. Hatipoğlu için bugün Adana Sabancı Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Törene şehit, silah arkadaşlarının omuzunda getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana gelince anne Hülya Hatipoğlu gözyaşlarına boğuldu. Anne Hatipoğlu'nun, "Beni gömseydiniz ben görmeyim oğlumun nasıl gömüldüğünü. Nasıl dayanırım yavrum annem o beni gömecekti, ben onu gömmeye geldim. Ben nereye gideyim yüreğime ateş düştü" diye ağıtlar yakması yürekleri dağladı.

Şehidin annesini kadın komutan teskin etti. Şehidin babası Mustafa Hatipoğlu da tören alanında ayakta duramayınca bir sandalyeye oturtuldu.

8 aylık şehit bebeği herkesi duygulandırdı

Şehidin eşi Cennet Hatipoğlu da eşini kaybetmenin acısıyla yıkıldığı için törene sedye ile gelebildi. Bir süre eşinden geriye kalan 8 aylık oğlu Yiğit Remzi Hatipoğlu'nu kucağında tuttu. Ancak yaşadığı acıdan dolayı bebeğini yakınları aldı. Genç anne eşinin tabutuna bakarak uzun süre gözyaşlarına boğuldu. Şehidin oğlu ise her şeyden habersiz biberonla su içerken, babasının tabutuna son kez bakması herkesi duygulandırdı. Öğle namazının ardından şehidin cenaze namazı kılındı. Namaza vali yardımcıları, Adana milletvekilleri, eski ve yeni belediye başkanları katıldı. Namazın ardından Hatipoğlu'nun naaşı silah arkadaşlarının omzunda top arabasına götürüldü. Bu sırada şehidin eşi son kez eşine bakarak gözyaşlarını tutamadı. Hatipoğlu daha sonra Buruk Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilmek üzere mezara götürüldü.

(İHA)