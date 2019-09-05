05 Eylül 2019 Perşembe 07:21:03 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 07:21:58
Iğdır’da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
Iğdır'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Suveren Karakol Komutanlığı önünde yapılan uygulama ve aramada, O.B. isimli şahsın kullandığı araçta muhtelif markalarda 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. O.B. isimli şahıs gözaltına alınırken, aracın kasasına gizlenmiş kaçak sigara ve araca el konuldu.
İHA
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