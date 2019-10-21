İftiralara en anlamlı cevap

Türkiye'nin Güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) 9 Ekim’de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na yönelik kara propagandaya en anlamlı cevap, dini azınlıklardan geldi. Harekata 'işgal' iftirası atan hem yurtiçindeki hem de sınır ötesindeki kirli odaklara tokat gibi bir yanıt veren Türkiye’deki azınlık cemaati temsilcileri, Fırat’ın doğusundan terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ’ı söküp atacak harekata katılan Mehmetçik için dua etti.

Deyrülzaferan Manastırı'nda düzenlenen ayini Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz yönetti.

BİRLİKTE İLAHİLER SÖYLENDİ

Merkez Aruklu ilçesindeki tarihi Deyrülzaferan Manastırı'nda Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz'ün yönettiği ayinde, Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler söylendi. Süryani Kadim, Süryani Katolik, Keldani Rum, Ermeni ve Musevi ruhani liderlerin katıldığı ayinde, TSK’nın terör unsurlarına karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlerin selameti, ülkenin bekası ve savaş mağduru Suriyelilerin sağ salim vatanlarına kavuşabilmeleri için toplu dua edildi. Beka duasını yaptıran Metropolit Saliba Özmen ayin sonunda yaptığı açıklamada, evrensel bir ilkenin ve insani bir ışığın etkisiyle toplumsal barışı, istikrarı, huzuru yüceltmek için bir araya geldiklerini söyledi. Barışın bütün halkların, inançların, kültürlerin geleceği için hayati önem taşıdığını aktaran Özmen, harekât şehitlerine rahmet, gazilere acil şifa diledi.

KATKI SUNMAYA DAVET ETTİ

Özmen, “Barış Pınarı Harekâtı’nın, başta Suriye olmak üzere Ortadoğu ülkelerinde barışın ve huzurun egemen olmasına vesile olması, en içtenlikli temennimiz ve samimi duamızdır. Barış için didinenlere ve barışı sağlayanlara vaat edilen mutluluğa nail olmak için küresel barış ve bölgesel istikrar için lütfen katkılarımızı ve dualarımızı esirgemeyelim” dedi. Ayinde, Keldani Rum, Ermeni ve Musevi ruhani liderlerinin de destek mesajı okundu. Turabidin ve Midyat Süryani Ortodoks Metropoliti Samuel Aktaş, İstanbul Ankara ve İzmir Süryani Kadim Metropoliti Yusuf Çetin, Adıyaman ve Çevre İller Süryani Ortodoks Metropoliti Melki Ürek, Süryani Katolik Kilisesi Patrik Vekili Korepiskopos Orhan Çanlı, Ortodoks Ermeniler Ruhani Lideri Değabah Sahak Episkopos Maşalyan’la Rum, Musevi ve Keldani din adamlarının katıldığı ayini, Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Artuklu Ünivesitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ile İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya'nın da arasında yer aldığı çok sayıda kişi izledi.