İETT'de büyük kıyım: 850 şoförün sözleşmesi sonlandırılacak

İstanbul'da toplu taşımada işçi kıyımı için harekete geçildiği iddia edildi. Avrupa yakasında bütün noktalara sefer gerçekleştiren 850 İETT şoförünün sözleşmesinin 31 Ağustos itibari ile sonlandırılacağı belirtildi. Buna göre İETT Ayazağa Garajı'nda manevra, temizlik ve bakım onarım birimlerinde görevli olan yaklaşık bin işçi son bir haftada kendilerine ulaşan "İhbar ve Fesih Bildirim Tebligatı" ile şoke oldu. 31 Ağustos'ta işsiz kalacaklarını belirten şoförler, "Haklarımız verilmek istenmiyor. 3-4 gün önce aracımıza binen sivil kıyafetli kişiler 'Bu zamana kadar siz sefa sürdünüz, şimdi biz kazandık biz sefa süreceğiz' dediler. Yerimize gelecekler ayarlanmış. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama bekliyoruz" dedi.

Normalde firmaların değiştiğini ve daha önceki taşeron firmaların sözleşmeleri bittiğinde kendilerine iş akdini sonlandıran herhangi bir belgenin imzalatılmadığını belirten işçiler, değişen yönetimle uygulamanın da farklılaştığını ifade etti.

Süreci sıkı bir şekilde takip ettiklerini belirten HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, "Bize konu iletildiğinde hemen sürece dahil olduk. Sözleşmeleri bittiğinde ihaleyi alan şirket, yeni de olsa mevcut işçilerle çalışmaya devam ederdi. Ancak Büyükşehir'in mevcut çalışanlarla işe devam etmeme iradesi var" dedi.

(Sabah)