İDO'nun Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa deniz otobüsü seferleri başladı
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa Adası deniz otobüsü seferleri başladı.
Tekirdağ-Marmara Adası ve Avşa Adası hattı saat 10.15 itibarıyla gerçekleştirilen ilk seferle açıldı.
Adalara ulaşımda zaman avantajı sağlayan seferlere ilk gün Tekirdağ halkı büyük ilgi gösterdi.
1 Eylül'e kadar sürecek seferler, cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacak.
Tekirdağ'dan arabalı vapurla 2,5-3 saatte gidilen Avşa Adası'na, deniz otobüsüyle 1,5 saatte ulaşılabilecek.
Sefer saatleri "www.ido.com.tr" adresinden öğrenilebilecek.
(AA)
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