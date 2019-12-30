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30 Aralık 2019 Pazartesi 07:09:52 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 07:11:21

İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.

AA

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