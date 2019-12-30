30 Aralık 2019 Pazartesi 07:09:52 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 07:11:21
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bakan Soylu'dan mesaj: 2020'de terör örgütü PKK'nın adını, cismini, ismini, tarihten bir silin de Malazgirt tekrar şenlensin
- Mimar Sinan'ın 'kalfalık eseri' Süleymaniye Camii'nde akılalmaz hata
- Yerli ve milli yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı Aksungur 2020'de TSK'ya sunulacak
- Başkan Erdoğan 2019 yılında da çok çalıştı
- CHP'li Gazipaşa Belesiyesi'nden 1.7 milyar liralık imar rantı!