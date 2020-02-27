27 Şubat 2020 Perşembe 23:07:06 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 23:39:37
İdlib'te TSK tarafından 1709 rejim askeri etkisiz hale getirildi! 55 tank, 3 helikopter ise imha edildi
İdlib'te17 günde TSK tarafından 1709 rejim askeri etkisiz hale getirildi. 55 tank, 3 helikopter ise imha edildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, son 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. İdlib'de yapılan operasyonlar kapsamında Suriye Rejimine ait 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan imha edildi.
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