14 Şubat 2020 Cuma 15:03:23 | Son Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 15:11:51
İdlib'te Esed'in 2. helikopteri düşürüldü
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki batı Halep kırsalında, Beşşar Esed rejimine ait helikopter düşürüldü.
Ayrıntılar geliyor...
- FETÖ’nün 7 Şubat MİT kumpasında flaş "Oslo ses kayıtları'' detayı! "Başkan Erdoğan'ın ameliyatını fırsat bildiler"
- MSB duyurdu: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
- 7 Şubat MİT kumpasıyla ilgili soruşturma sonlandı 34 şüpheli için istenen cezalar
- Reuters duyurdu! Türkiye ile Rusya arasında kritik gelişme
- TBMM'de skandal sözler! Vekiller ayaklandı