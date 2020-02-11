11 Şubat 2020 Salı 16:26:44 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 16:37:20
İdlib'den son 4 günde 27 bin sivil daha sınırımıza geldi
Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında son 4 günde 27 bin sivil daha Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
Ayrıntılar geliyor...
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