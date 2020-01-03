03 Ocak 2020 Cuma 12:29:04 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 12:30:20
İdlib'den 44 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti
İdlib'deki saldırılar nedeniyle, 44 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, 44 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
AA
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