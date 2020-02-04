04 Şubat 2020 Salı 17:13:44 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 17:15:26
İdlib'den 40 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti
Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 2 günde 40 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
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