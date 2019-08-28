28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:28:05 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:06:42
İdlib'deki TSK'nin 10 numaralı gözlem noktasına yönelik saldırı iddiası yalanlandı
Güvenlik kaynakları, İdlib'de TSK'nın 10 numaralı gözlem noktasına yönelik saldırı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi
Bazı internet ve sosyal paylaşım sitelerinde, TSK'ya ait İdlib'deki 10 numaralı gözlem noktasına saldırı düzenlendiğine yönelik iddialar yer aldı.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, söz konusu iddialar gerçeği yansıtmıyor.
Güvenlik kaynakları, gözlem noktasına yönelik bir saldırının gerçekleşmediğini belirtti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT