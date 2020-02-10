Türkiye'den Akıncı'nın sözlerine çok sert tepki: Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Cerar ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Bugünkü görüşmemizde bir şey çıkmazsa Sayın Cumhurbaşkanı ve Putin görüşecekler.

Çavuşoğlu: KKTC içindeki iç siyasetten sorumlu biri değilim. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız bu işten sorumlu. Kıbrıs'ta bir çözüm için tutumumuz ortadadır. Bazı Batılı ülkelerde aşırı sağ ve aşırı sol partiler Türkiye'yi malzeme yaptılar. Ben ve hiç kimse bir siyasetçinin Kıbrıs'ta Türkiye'yi malzeme yapmasını beklemezdik. Kuzey Kıbrıs'ın haklarını biz savunurken böyle şeylerin olmasını nasıl izah edeceğiz. Biz ne diyoruz? O ne diyor? Biz müzakere sürecinde çok şey yaşadık. Dürüst olmayan böyle bir kişiyle hiç çalışmadım. Yakında bunları açıklayacağım. Seçime Kıbrıs Türk halkı girecek. Biz Kıbrıs Türk halkının haklarını savunacağız. Akıncı ne yapmak istiyor? Türkiye terörle mücadele içindeyken bu açıklamaları neden yapmıştı?

Bakan Çavuşoğlu:"Rejim saldırganlığını sürdürürken sivil insan ölürken siyasi süreçten anaya komisyonundan bahsetmek mümkün değil."

Bugün saat 12 itibariyle Rus heyeti ile İdlib görüşmeleri başladı. Karşılıklı öneriler oldu. Bir mutabakat sağlanmadığı için, öneriler paylaşıldığı için devamı konusunda bir görüş birliği sağlandı. Bugün de 12.00'de bir toplantı başladı. İdlib'de bir an önce ateşkese riayet edilmeli. Rejim saldırılarını durdurmalı. Eğer saldırılar devam ederse Cumhurbaşkanımız bunun gerekli cevabı alacağını iletti.

Rejim saldırganlığını sürdürürken ve bu kadar insan ölürken siyasi süreçten bahsetmek mümkün değil.