15 Mart 2020 Pazar 11:59:52 | Son Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 12:22:36
İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi başladı!
Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında, İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi başladı.
Rusya Savunma Bakanlığı’na ait haber kanalı Zvezda TV’deki habere göre, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında, İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi başladı.
(DHA)
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