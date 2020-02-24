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24 Şubat 2020 Pazartesi 21:29:17 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 23:22:57

İdlib'de flaş gelişme... Ilımlı muhaliflerin kontrolüne geçti

İdlib'in stratejik önemdeki Serakib ilçesine açılan Neyrab köyü, rejim güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından ılımlı muhaliflerin kontrolüne girdi

İdlib'in stratejik önemdeki Serakib ilçesine açılan Neyrab köyü, rejim güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından ılımlı muhaliflerin kontrolüne geçti.

Ilımlı askeri muhalifler, öğle saatlerinde başlattıkları operasyonla Neyrab köyünü kontrol altına aldı.

Rejim ordusuna ve İran destekli terörist gruplarla birlikte Rus savaş uçaklarının yoğun hava saldırılarına rağmen ılımlı muhalifler, şiddetli çatışmalar sonrasında Neyrab köyünü aldı.

Akşam saatlerine kadar süren çatışmalarda rejim güçleri, çok sayıda kayıp vererek Neyrab köyünden çekildi.

Serakib ilçesi, Şam-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolu ile Lazkiye'den Halep'e uzanan M5 karayolunun birleştiği noktada yer alıyor.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı. Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine, Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Mayıs 2019'da yaptığı açıklamada, rejim unsurlarının İdlib'in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs'tan itibaren kara harekatına dönüştüğüne dikkati çekmişti.

Rejim ve destekçileri bu tarihten itibaren, Kefrenbude, Han Şeyhun, Maraatinüman, Serakib gibi büyük ilçelerin yanı sıra İdlib'in güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi yoğun topçu ve hava saldırıları neticesinde ele geçirdi.

17 Eylül 2018'deki Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bini buldu.

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