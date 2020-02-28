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28 Şubat 2020 Cuma 07:28:48 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 08:12:55

Son dakika haberi... İdlib'deki hain saldırıyı dünya basını böyle gördü!

İdlib'de Esed rejiminin alçak saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Dünya basını, saldırıyı son dakika olarak duyurdu.

Suriye'de İdlib'e sıkışan iç savaş ve beraberinde yaşanan insani kriz dünya gündeminde yer edinmeye devam ederken, uluslararası gazeteler ve haber ajansları, hava saldırısı sonucu 33 Türk askerinin hayatını kaybetmesini son dakika olarak duyurdu.

Reuters haber ajansı, Türkiye'den resmi açıklama henüz gelmemişken en az 34 Türk askerinin şehit olduğunu dünyaya duyurdu.

Orta Doğu'nun etkili yayın organlarından El Cezire televizyonu, saldırının bölgedeki gerilimi daha da artıracağı ve yeni bir insani kriz dalgasını tetikleyebileceğini aktardı.

Alman devlet kanalı Deutsche Welle (DW) İdlib'deki saldırıya ilişkin gelişmeleri okuyucularına canlı olarak aktardı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın daha önce bölgede yaşananlar nedeniyle Suriye ve Rusya'yı suçladığını yazan DW, 33 Türk askerinin şehit olmasına ilişkin, "Türkiye, NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip. Ancak böyle bir kontekste bu maddenin işletilmesine onay verilir mi bilinmiyor. Daha önce sadece bir kez bu madde işletildi o da ABD'nin talebiyle Afganistan'da" yorumunu yaptı.

İngiliz The Guardian ise, Ankara'nın Suriye'de en zor günlerinden birini yaşadığını yazdı.

Türk askerine yönelik saldırı birçok ülke basınında yer edinirken ABD, NATO ve AB'den saldırıya resmi düzeyde tepkiler geldi.

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