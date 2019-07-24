İdlib'de mucize kurtuluş

Rejim uçakları, dün sabah saatlerinde Maret El Numan, Serakib ve Kefrenbil ilçelerini bombaladı. Saldırılarda 40 sivil öldü, 100’den fazlası yaralandı. Maarat El Numan’a düzenlenen saldırıdan sonra bölgeye ulaşan sağlık ve kurtarma ekipleri, enkaz altında aramalara başladı. Bu sırada, ekip üyelerinden biri bebek ağlaması duydu. Hemen harekete geçen ekipler, 2 aylık olduğu tahmin edilen kundaktaki bebeği enkazdan sağ çıkardı. İsmi öğrenilemeyen bebek çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.